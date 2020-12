Lily James e Sebastian Stan saranno Pamela Anderson e Tommy Lee in una miniserie Hulu

News Serie TV

Il progetto, intitolato Pam & Tommy, coinvolge anche Seth Rogen come attore e produttore esecutivo.

Se non riuscite proprio a immaginare Lily James e Sebastian Stan nei panni degli eccentrici Pamela Anderson e Tommy Lee non siete i soli. Eppure gli attori rispettivamente di Downton Abbey e The Falcon and the Winter Soldier potrebbero sorprendervi visto che sono stati scelti per interpretare proprio una delle coppie più chiacchierate degli anni '90 (e non solo) in Pam & Tammy, una miniserie di 8 episodi in sviluppo al servizio di video in streaming Hulu.

Pam & Tommy: Cosa sappiamo della miniserie su Pamela Anderson e Tommy Lee

La serie tv, che sarà girata la prossima primavera, ripercorrerà la storia d'amore della star di Baywatch Pamela Anderson e del batterista della band heavy metal Mötley Crüe Tommy Lee la cui vorticosa relazione dominò i tabloid per anni. I due, infatti, si conobbero nel 1995 e si sposarono solo 96 ore dopo su una spiaggia di Cancun. La coppia, tuttavia, è rimasta famosa soprattutto per un loro sex tape della luna di miele rubato e diffuso in rete: l'episodio portò a una disputa legale pluriennale tra I Lee e la società che aveva diffuso il video in seguito alla quale i due coniugi, che intanto si erano separati, ottennero un risarcimento milionario. La miniserie parlerà anche di questo particolare e Seth Rogen, oltre che produrre esecutivamente la serie, interpreterà l'uomo che sottrasse il celebre nastro VHS dalla villa della coppia. Il regista di Tonya Craig Gillespie dirigerà la miniserie mentre Rob Siegel scriverà la sceneggiatura.

Secono Deadline, Anderson e Lee non sarebbero coinvolti in alcun modo in Pam & Tommy, sebbene sembrino esserne a conoscenza. Gli addetti ai lavori, infatti, sostengono che la notizia sia arrivata ai diretti interessati qualche mese fa, dal momento che il progetto è in fase di sviluppo già dai primi mesi del 2020.

Foto: Scott Gries/Invision/AP - Richard Shotwell/Invision/AP