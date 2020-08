Leonardo: Un video ci porta sul maestoso set della serie evento di Rai 1

News Serie TV

La star di Poldark Aidan Turner interpreta il genio italiano. Nel cast anche Giancarlo Giannini e Freddie Highmore.

Sono terminate oggi a Roma le riprese di Leonardo, attesa serie evento di Rai 1 basata sulla vita dello straordinario genio italiano Leonardo Da Vinci, ritratto dalla star di Poldark Aidan Turner. In attesa dell'arrivo in tv, previsto nel 2021, dopo la clip che alcuni mesi fa ci ha mostrato per la prima volta il ritratto in carne ed ossa del protagonista, un nuovo video ci accompagna sul maestoso set della grande co-produzione internazionale.





I numeri di Leonardo

Le immagini - accompagnate dalle musiche di John Paesano - mostrano le città di Firenze e Milano in epoca rinascimentale, ricostruite nel maestoso backlot nei pressi degli studi di Lux Vide a Formello, a nord ovest di Roma. Il sito di quasi 20,000 metri quadrati, attualmente il più grande in Italia e dell'Europa Occidentale, ha richiesto 5 mesi di progettazione e oltre 22 settimane di lavorazione. Sotto la guida dello scenografo Domenico Sica hanno collaborato alla realizzazione delle scenografie circa 200 maestranze fra stuccatori, scultori, pittori, decoratori, disegnatori e la squadra degli effetti visivi. L'area è stata poi ulteriormente ampliata a fronte dell'emergenza Coronavirus, per permettere alla produzione di ultimare le riprese in totale sicurezza. E non è tutto. Sono oltre 50, fra interni ed esterni, le location che, principalmente nel Lazio, sono state interessate dalle riprese di Leonardo. Cinquecento gli addetti ai lavori coinvolti, oltre 1,900 le ore di lavorazione complessive, 3,000 le comparse e 2,500 i costumi utilizzati.

La trama e il cast di Leonardo

Creata dallo sceneggiatore di Sherlock e Doctor Who Steve Thompson insieme con il nominato all'Emmy Frank Spotnitz, che per Rai 1 ha già portato in tv la serie di successo I Medici, Leonardo svela in 8 episodi il mistero di uno dei personaggi più affascinanti ed enigmatici della storia. Figlio illegittimo di un notaio, Leonardo vive un'infanzia solitaria nella cittadina rurale di Vinci, in Toscana, guidato da un profondo bisogno di ricerca e scoperta. Con instancabile curiosità, spazia tra arte, scienza e tecnologia, infondendo in ogni disciplina una profonda e coraggiosa umanità, liberandole dalle convenzioni del tempo, guidato da un intenso desiderio di svelare i segreti del mondo che lo circonda. Ma qual era il mistero dell'uomo oltre il genio? Leonardo lo rivela attraverso una storia inedita e originale, fatta di intrigo e passione, che scava a fondo in una personalità complessa, rivelandone la straordinaria modernità e la profondissima umanità.

Con Turner, nella serie prodotta da Luca Bernabei in collaborazione con Rai Fiction, Sony Pictures Entertainment e Big Light Productions recitano Giancarlo Giannini (Catch-22) nel ruolo di Andrea del Verrocchio, il maestro di Leonardo; Matilda De Angelis (Tutto può succedere) di Caterina da Cremona, la misteriosa musa e amica più cara del protagonista; Freddie Highmore (The Good Doctor, Bates Motel) di Stefano Giraldi, giovane investigatore del Podestà incaricato di risolvere il mistero al centro della storia; Carlos Cuevas di Salaì, apprendista e amico fidato di Leonardo; e James D'Arcy (Homeland) di Ludovico Sforza detto il Moro.