Leonardo DiCaprio lavora a una serie tv distopica basata su L'isola di Aldous Huxley

Il progetto si aggiunge a The Right Stuff, in arrivo in autunno su Disney+.

Nuovo progetto televisivo per Leonardo DiCaprio. In attesa di vedere in autunno su Disney+ The Right Stuff, il divo di Hollywood e la sua casa di produzione, Appian Way, stanno collaborando con In Good Company Films allo sviluppo di Island, serie utopistica basata sull'omonimo romanzo di Aldous Huxley, lo scrittore britannico famoso per Il mondo nuovo, del quale solo pochi giorni fa il nuovo servizio di video in streaming Peacock ha lasciato l'adattamento, Brave New World.

Leonardo DiCaprio porta in tv L'isola: La trama

Pubblicato nel 1962, L'isola racconta la storia del cinico giornalista Will Farnaby, che in viaggio per l'Estremo Oriente per conto di un magnate della stampa e del petrolio, naufraga sull'immaginaria isola utopica di Pala, un luogo sconosciuto e mai precedentemente descritto. Inizialmente incaricato di trarre vantaggio dalle risorse naturali di Pala, Will scopre una società dall'indole gentile e serena, finendo con l'abbracciarne la gente, la cultura e le tradizioni - avventure psichedeliche e strutture sociali alternative incluse. Esperienze che, chiaramente, alterano il corso della sua missione.

DiCaprio sarà il produttore esecutivo della serie ancora senza network, con la partner e presidente di Appian Way Jennifer Davisson, George DiCaprio, Roee Sharon, Andrew Alter e Jason Whitmore. L'isola è stato l'ultimo libro di Huxley, morto di cancro l'anno successivo. Nell'opera, lo scrittore affronta i temi della libertà e del potere del potenziale umano.