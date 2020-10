Lena Headey e Luke Wilson nel cast vocale della serie animata New-Gen

News Serie TV

I due attori raggiungono i già annunciati Finn Wolfhard e Anya Chalotra.

Lena Headey e Luke Wilson, famosi rispettivamente per i loro ruoli ne Il Trono di Spade e in Stargirl, doppieranno due personaggi della nuova serie animata New-Gen, basata sull'omonima serie a fumetti della Marvel Comics pubblicata nel 2008. I due si uniscono a Anya Chalotra (The Witcher), Finn Wolfhard (Stranger Things) e al fratello di quest'ultimo Nick Wolfhard, già annunciati lo scorso luglio.

New-Gen: La trama e i personaggi

Co-creata da J.D. Matonti e da Brent Friedman, che è anche showrunner, e destinata a spettatori di una fascia d'età superiore ai 7 anni, la serie è ambientata in un'utopia futuristica chiamata New-Gen, che è minacciata da una guerra nanotecnologica. La storia segue due gemelli che vivono come adolescenti normali, ma sono in realtà supereroi potenziati dalle nanotecnologie (doppiati dai fratelli Wolfhard) che lavorano per salvare il mondo di New-Gen da una guerra. Il progetto è nato come un’esperienza multi-piattaforma e multi-tecnologica in cui gli spettatori saranno in grado di scaricare un’app di realtà aumentata che consentirà di interagire con la serie, combattendo le creature sullo schermo, e di documentarsi per capire cosa sia la nanotecnologia. Headey darà la voce alla bella e profetica Thea, la matriarcia dell'Associazione per la protezione di New-Gen; Wilson interpreterà Roboduck, un assistente buffo e dispettoso la cui abilità speciale è eruttare il fuoco.

New-Gen, ancora senza una rete di riferimento, è attualmente in produzione e sarà distribuita dalla Jetpack Distribution che ne ha acquisito i diritti globali.