Legion: FX rinnova la serie tv sugli X-Men

Una buona notizia per coloro i quali stanno apprezzando la nuova serie tv della Fox Legion: l'americana FX ha dato l'okay alla produzione di un secondo ciclo di episodi per il 2018.

"La prima stagione di Legion ha riscosso un successo sorprendente", commenta il presidente della programmazione originale di FX Eric Schrier in un comunicato. "Più che una nuova serie, Legion è un approccio completamente nuovo al genere supereroi. I nostri ringraziamenti vanno a Noah Hawley per essersene assunto i rischi creativi e aver superato abbondantemente le aspettative. È un privilegio poter lavorare nuovamente con lui, i suoi partner di produzione, l'eccezionale cast e i nostri partner a Marvel Television a un'altra stagione di Legion".

Anche conosciuto come l'ideatore di Fargo, Hawley ha attirato con il premio episodio di Legion 1,6 milioni di spettatori negli Stati Uniti, con un rating dello 0.7. Numeri che crescono del 150% sommando gli ascolti in differita parziali. In Italia, la serie prosegue ogni lunedì alle ore 21:50 ed è disponibile in streaming su Now TV.