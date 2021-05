Legends of Tomorrow: In arrivo uno speciale natalizio con Beebo

News Serie TV

Beebo Saves Christmas andrà in onda entro la fine dell'anno insieme con altri due speciali: The Waltons' Homecoming e The Scooby-Doo Reunion Special.

All'evento di presentazione del palinsesto per la stagione televisiva 2021-22, The CW ha annunciato la grande novità di tre speciali natalizi in arrivo alla fine di quest'anno. Uno di questi, Beebo Saves Christmas, sarà un'avventura animata della durata di un'ora incentrata sull'omonima creatura pelosa della serie tv DC's Legends of Tomorrow.

Beebo Saves Christmas: I dettagli dello speciale

Chi segue DC's Legends of Tomorrow saprà che Beebo è un giocattolo degli anni '90 acquistato da Martin Stein come regalo di Hanukkah per la figlia. Sfuggito a una folla di genitori frustrati ma caduto in un anacronismo, Stein si è ritrovato nella Vinlandia del 1000 d.C., dove è stato inseguito da una marmaglia di vichinghi inferociti che lo hanno catturato e tenuto prigioniero mentre adoravano Beebo come un dio della guerra, affascinati dal suo aspetto e dalla capacità di parlare quando gli si accarezzava il pancino. Tutti questi fatti hanno portato all'aberrazione temporale del Nuovo Valhalla, ma fortunatamente le azioni delle Leggende hanno riportato l'ordine nella linea temporale, con Martin tornato nel 1992 e Jefferson Jackson andato a fargli visita per salutarlo e regalare Beebo a una giovane Lily Stein.

Nello speciale, Beebo farà l'eroe della situazione quando Sprinkles, un elfo ossessionato dall'efficienza, decide che le cose a Natale posso andare meglio senza Babbo Natale. Accompagnato dai suoi amici, Beebo si reca quindi al Polo Nord per scoprire cosa renda davvero significativo questo giorno di festa. Il cast vocale include Ben Diskin nuovamente nel ruolo del peluche protagonista, Kimiko Glenn (Orange Is the New Black) di Tweebo, Yvette Nicole Brown (Community) di Turbo, Keith Ferguson (F is for Family) di Fleabo, Chris Kattan (The Middle) di Sprinkles ed Ernie Hudson (Grace and Frankie) di Babbo Natale. A loro si aggiunge l'ex star di Legends of Tomorrow Victor Garber come voce narrante.

Gli altri speciali natalizi

The CW ha annunciato anche gli speciali The Waltons' Homecoming e The Scooby-Doo Reunion Special. Il primo celebrerà il 50° anniversario dell'iconico franchise in Italia meglio conosciuto con il titolo Una famiglia americana e racconterà una nuova storia dalla prospettiva del diciassettenne John Boy, il figlio maggiore di John e Olivia Walton, che nei difficili anni '30 vuole segretamente diventare uno scrittore mentre i suoi genitori hanno progetti diversi per lui. A peggiorare le cose, una tempesta e la scomparsa di John Sr. mentre era di ritorno a casa per il Natale. Il secondo sarà invece uno speciale animato che vedrà la banda di Scooby riunirsi ai Warner Bros. Studios per ricordare i loro casi preferiti e come sono stati girati. Si scoprirà però che qualcosa di mostruoso si aggira nei dintorni, con Fred, Daphne, Velma, Shaggy e Scooby-Doo intenti a indagare sul mistero mentre celebreranno l'eredità del franchise.