Legacies perde uno dei suoi protagonisti più amati nella stagione 4

La serie fantasy spin-off di The Vampire Diaries/The Originals tornerà nel 2022 dopo la pausa invernale.

È stato un arrivederci doloroso quello che, la scorsa notte, Legacies ha dato ai suoi fan, almeno negli Stati Uniti, in occasione del finale di metà stagione del quarto ciclo di episodi. I Can't Be the One to Stop You ha visto uno dei volti più amati della serie fantasy di The CW fare la sua ultima apparizione, almeno come membro del cast regolare. Stiamo parlando - chiaramente, se preferite non rovinarvi la sorpresa sconsigliamo di proseguire con la lettura - di Kaylee Bryant, interprete sin dal primo episodio della strega e studentessa della Salvatore School Josie Saltzman.

Legacies 4: L'uscita di scena di Josie e il saluto dell'attrice

Chi ha seguito gli ultimi episodi di Legacies si sarà accorto da sé che l'arco narrativo di Josie aveva preso questa direzione già da qualche tempo. Il personaggio ha provato a prendere le distanze dalla Salvatore School inscrivendosi alla Mystic Falls High e trasferendosi temporaneamente dagli zii Damon e Elena. Tornata poi all'accademia soprannaturale, Josie ha vissuto un periodo tumultuoso, arrivando a un'importante conclusione: "Ho bisogno di essere all'altezza di questa scuola creata letteralmente per me, e la pressione per salvare la scuola e i miei amici significa che non vivrò mai una vita tutta mia". Ha deciso quindi di acquistare un biglietto dell'autobus di sola andata, lasciando la città dopo aver salutato la sua ragazza, Finch. Josie è convinta che ci sia ancora del buono in Hope, ma non può aiutarla finché rimane in un ambiente tossico come la Salvatore School.

"Come fan dell'universo The Vampire Diaries, grazie a The CW e Warner Bros. Television per avermi dato questa opportunità", ha detto Bryant in una dichiarazione ottenuta da TVLine. "Sono davvero grata ai fan e gli vorrò per sempre bene per avermi accolta e accattata in questo mondo. Josie ha aiutato così tante belle persone a sentirsi a proprio agio con la loro sessualità, e spero che la sua eredità sopravviva in modo che un giorno tutti si sentano liberi di amare chi vogliano, indipendentemente dal genere". L'ideatrice Julie Plec e il produttore esecutivo Brett Matthews hanno aggiunto in un comunicato: "Sebbene sia straziante dire addio a un membro così amato della Super Squad, auguriamo a Kaylee felicità e successo. Non vediamo l'ora di vedere la sua carriera cresce nel futuro. La porta di Legacies sarà sempre aperta per lei, perché il mondo è semplicemente un posto migliore con Josie Saltzman in esso".