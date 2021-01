Le terrificanti avventure di Sabrina 4: I fan sul piede di guerra per quel finale controverso (SPOILER)

News Serie TV

L'ultimo capitolo della storia della strega adolescente su Netflix ha lasciato insoddisfatti molti appassionati che già sperano che la serie continui altrove. Attenzione: spoiler per chi non ha visto il finale.

L'addio a Sabrina Spellman non poteva essere più doloroso di così. O almeno è ciò che credono moltissimi fan dopo aver visto il finale de Le terrificanti avventure di Sabrina arrivato in streaming su Netflix, insieme agli 8 episodi della quarta e ultima stagione, giovedì scorso. Diversi giorni dopo, a giudicare dalle reazioni sui social, gli appassionati sono ancora sul piede di guerra e sperano che si possa rimediare, in qualche modo, a un finale considerato di gran lunga insoddisfacente, forse perché frettoloso e arrivato dopo l'inaspettata cancellazione della serie da parte di Netflix prima del previsto. Ma cos'è successo che ha fatto infuriare così tanto i fan? Proseguite con la lettura soltanto se avete già visto gli ultimi episodi de Le terrificanti avventure di Sabrina perché seguiranno spoiler.

Le terrificanti avventure di Sabrina 4: La spiegazione del finale (SPOILER)

Nell'episodio conclusivo de Le terrificanti avventure di Sabrina intitolato Capitolo trentasei: Le montagne della follia, le due Sabrine risultati dal paradosso temporale creatosi alla fine della terza Parte vale a dire Sabrina Spellman e Sabrina Morningstar (Kiernan Shipka) riescono a sconfiggere 7 degli 8 Orrori di Eldritch, le terribili entità malvagie che vogliono distruggere la Terra. La regina dell'inferno Sabrina Morningstar riesce a tornare sulla Terra per avvertire l'altra Sabrina dell'ultimo Orrore, il Vuoto, ma non sopravvive al viaggio. Quest'ultima, allora, decide di fare di tutto per intrappolare il Vuoto, anche a rischio della sua stessa vita. Per salvare i suoi amici e i suoi cari dal Vuoto, Sabrina prende parte a un incantesimo che la porterà sull'orlo della morte. E mentre la strega adolescente riesce a salvare tutti con successo, non riesce a salvare se stessa e muore per le conseguenze dell'incantesimo. Ma a differenza di tante altre "morti" della serie, che alla fine si sono rivelate fuorvianti o reversibili, questa sembra davvero definitiva. Sabrina Spellman e Sabrina Morningstar vengono sepolte l'una accanto all'altra nella cappella di famiglia.

Il colpo di scena finale che ha lasciato perplessi

Alla fine, però, arriva quello che agli occhi degli sceneggiatori deve essere sembrato un lieto fine ma che a molti è sembrato una scelta di cattivo gusto. Sabrina si risveglia nell'aldilà e all'improvviso sente una voce familiare: è il suo amato Nick (Gavin Leatherwood) che ha deciso di togliersi la vita pur di stare per sempre con lei. L'ultima inquadratura è per i due giovani innamorati che si baciano romanticamente, riuniti per l'eternità. Se alcuni, tutto sommato, hanno pensato che questa sia stata una buona conclusione, sono molti di più i fan che non hanno proprio sopportato l'idea di veder morire la loro beniamina, per giunta adolescente.

Perché far morire Sabrina? I fan non ci stanno

Molti hanno pensato che questo drammatico e struggente finale sia stata una scelta obbligata, dettata dalla prematura cancellazione della serie. Ma Sabrina doveva davvero morire? Le terrificanti avventure di Sabrina è pur sempre una serie soprannaturale: siamo sicuri che non ci fosse un modo per ribaltare la situazione? La protagonista non è un'anziana signora che ha vissuto la sua vita in modo pieno ma è solo un'adolescente. E per quanto riguarda Nick: si poteva evitare questo suicidio? Perché non far riunire la coppia in circostanze meno tragiche? Secondo alcuni il messaggio che passa è molto fuorviante e poco edificante, soprattutto se pensiamo che è una serie che parla agli adolescenti. Il dibattito continua sui social e c'è chi spera che la serie venga "salvata" da un altro servizio di video in streaming in modo da ribaltare il finale. Ma, più probabilmente e come anticipato dal creatore Roberto Aguirre-Sacasa, l'unico posto dove ritroveremo Sabrina potrebbe essere nei fumetti dove - tra le altre cose - potremmo vedere anche un crossover con la serie sorella Riverdale.

Ma la leggerezza con cui hanno fatto capire che Nick si era suicidato? Io sempre shippato Nabrina e li volevo endgame ma vi pare questo il modo? Che messaggio orribile mamma mia #sabrinanetflix — ⍟ cla misses dean ⎊ (@starkcaptain_) January 3, 2021