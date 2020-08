Le Superchicche: L'adattamento live-action in sviluppo a The CW con Diablo Cody

News Serie TV

Il progetto sta coinvolgendo anche Greg Berlanti e la sceneggiatrice di Veronica Mars Heather Regnier.

Dare vita ai disegni: The CW ne ha fatto quasi un cavallo di battaglia negli ultimi anni. Dopo le numerose serie basate sui personaggi della DC Comics e della Archie Comics, la rete americana sta collaborando con il premio Oscar Diablo Cody (Juno) e la sceneggiatrice di Veronica Mars Heather Regnier allo sviluppo di un adattamento live-action del popolare cartone animato Le Superchicche, creato nei primi anni '90 da Craig McCracken e prodotto da Hanna-Barbera.

Le Superchicche sono cresciute

Conclusasi nel 2005 dopo 78 episodi, l'originale The Powerpuff Girls ha raccontato di Lolly, Dolly e Molly (Bubbles, Blossom e Buttercup nella versione originale), tre ragazze super potenti create da un professore mescolando accidentalmente zucchero, cannella e ogni cosa bella con Chemical X, un misterioso liquido dagli effetti imprevedibili. Insieme, il trio ha difeso la città di Townsville dai cattivi. La potenziale serie live-action, che Cody e Regnier scriveranno e produrranno a livello esecutivo, trasforma quelle che un tempo erano delle piccole supereroine americane in ventenni disilluse e risentite per essersi perse i loro anni migliori a causa della lotta al crimine. Accettano però di riunire le forze quando il mondo ha bisogno più che mai del loro aiuto.

Il progetto sta coinvolgendo anche l'affermato produttore Greg Berlanti, per The CW già dietro le quinte di Riverdale, All American e di tutte le serie dell'Arrowverse, e altrove di Blindspot, YOU e Le terrificanti avventure di Sabrina. Completano il team di produzione Sarah Schechter e David Madden. De Le Superchicche Cartoon Network ha ordinato nel 2016 un remake animato, tuttora in onda.