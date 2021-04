Le Superchicche in carne e ossa nella prima foto della serie tv live-action

News Serie TV

Le tre protagoniste hanno il volto di Chloe Bennet, Dove Cameron e Yana Perrault.

The CW ha diffuso la prima foto ufficiale di The Powerpuff Girls, la serie live-action basata sul celebre cartone animato prodotto da Hanna-Barbera Le Superchicche. O meglio, la potenziale serie live-action, giacché per ora è stato ordinato solo l'episodio pilota, sebbene tutto l'interesse che sta montando attorno all'adattamento lascia immaginare che questo sia un ordine sicuro per il più giovane dei broadcast americani.

La trama di The Powerpuff Girls

Scritta dal premio Oscar Diablo Cody (Juno) insieme con Heather Regnier (Veronica Mars) e prodotta a livello esecutivo dallo stesso Greg Berlanti di Riverdale, The Flash, YOU e molte altre serie di successo, The Powerpuff Girls mostra i personaggi creati negli anni '90 da Craig McCracken, nella versione originale conosciuti con i nomi Blossom, Bubbles e Buttercup, come ventenni disilluse che risentono di aver perso la loro infanzia a causa della lotta al crimine, ragione per la quale ci si chiede se accetteranno di riunirsi ora che il mondo ha bisogno di loro più che mai.

Le tre protagoniste hanno il volto di Chloe Bennet (Agents of S.H.I.E.L.D.), Dove Cameron (Descendants) e Yana Perrault, rispettivamente. Blossom (Lolly nella versione italiana del cartone animato) era una bambina coraggiosa, coscienziosa e con un'intelligenza straordinaria. Da adulta, i traumi repressi di quel tempo passato l'hanno resa ansiosa e solitaria. Quando ha l'opportunità di diventare nuovamente una leader, questa volta decide di farlo alle sue condizioni. Bubbles (Dolly) era una bambina la cui indole dolce aveva conquistato i cuori dell'America. Ancora splendida da adulta, il suo aspetto affascinante nasconde in realtà una durezza e un'arguzia inaspettate. Inizialmente è più interessata a riconquistare la fama che salvare il mondo, ma potrebbe finire col sorprendere se stessa oltre che gli altri. Buttercup (Molly), invece, era la ribelle del gruppo. Più sensibile di quanto il suo aspetto da dura suggerisca, ha trascorso gli ultimi anni cercando di liberarsi della sua identità di Superchicca e vivere una vita nell'anonimato.

Il resto del cast

Faranno parte del cast di The Powerpuff Girls anche Donald Faison (Scrubs) con il ruolo del Professor Drake Utonium, lo scienziato geniale, eccentrico, disinvolto e un po' narcisista creatore delle Superchicche, oggi un uomo alle prese con la crisi di mezz'età determinato a rimettere a posto i suoi rapporti con le figlie ormai adulte; Nicholas Podany (Hart of Dixie) di Joseph 'Jojo' Mondel Jr., da un bambino un nerd insicuro e assetato di potere ossessionato dalle Superchicche e oggi, da adulto, impegnato in una battaglia costante che ne rivela la rabbia e anche la dolcezza; e Robyn Lively (I segreti di Twin Peaks) di Sara Bellum, una donna in carriera cordiale e spiritosa la quale ha una complicata relazione romantica con Drake e da sempre è amica delle Superchicche. È stato annunciato inoltre che Tom Kenny riprenderà il ruolo di narratore dalla prima serie animata del 1998 e dal revival del 2016.