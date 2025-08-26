TGCom24
Le sorelle Grimm: Data e prime foto della nuova serie animata di Apple TV+

Carolina Mautone

Apple TV+ ha annunciato Le sorelle Grimm, serie animata fantasy-adventure in arrivo il prossimo ottobre: ecco le prime foto e tutto quello che c'è da sapere.

Anche Apple TV+ punta sull'animazione e arricchisce il proprio catalogo family con Le sorelle Grimm, una nuova serie animata fantasy e d'avventura in arrivo il 3 ottobre e destinata a un pubblico di tutte le età. Ispirata alla celebre serie di libri bestseller firmata da Michael Buckley, la serie promette di conquistare un pubblico trasversale grazie al mix di mistero, magia e legami familiari. Apple TV+ ha diffuso anche le prime immagini ufficiali della serie che mostrano uno stile visivo vivido e dettagliato, con ambientazioni incantate e personaggi che rendono omaggio al mondo delle fiabe ma con un tocco moderno.

Le sorelle Grimm: La trama della serie tv

Al centro della storia ci sono Sabrina e Daphne, due sorelle orfane che scoprono di discendere direttamente dai leggendari Fratelli Grimm. Nonostante le differenze caratteriali, formano una squadra formidabile di giovani detective, chiamate a indagare su fenomeni misteriosi in una città popolata da creature e personaggi delle fiabe. Nel loro viaggio dovranno affrontare sia eroi che villain usciti dai racconti classici, mentre cercano di svelare l’enigma della scomparsa dei loro genitori.

Le sorelle grimm

Le sorelle grimm

Il cast vocale e il team creativo

Ariel Winter, nota per Modern Family, interpreta Sabrina, mentre Leah Newman presta la voce a Daphne. Laraine Newman, veterana del Saturday Night Live, è Relda, mentre Abubakar Salim, visto in Raised by Wolves - Una nuova umanità, interpreta Charming. Completano il cast Billy Harris di Ted Lasso nel ruolo di Puck e Harry Trevaldwyn, già apparso in Dragon Trainer, che dà voce a Mirror.

Le sorelle grimm

Le sorelle grimm

Le sorelle grimm

La serie è sviluppata da Amy Higgins, già candidata agli Emmy per Marco e Star contro le forze del male, che ricopre anche il ruolo di showrunner, affiancata da Erica Rothschild, candidata agli Emmy per Sofia la principessa. L'animazione è affidata allo studio pluripremiato Titmouse, conosciuto per titoli di successo come Anatra e Oca, Professione Spia e Rana e Rospo.Composta da sei episodi, Le sorelle Grimm è prodotta dallo stesso Michael Buckley insieme a un team creativo che include nomi come Elliot Blake, vincitore di un Emmy per Tomb Raider: Re\Visioned, Philip Alberstat (Gioventù ribelle), Steven Amato, Theresa Park (Roar, Expats), Chris Prynoski, Shannon Prynoski, Ben Kalina e Antonio Canobbio. La supervisione alla regia è curata da Sage Cotugno.

Carolina Mautone
  • Giornalista professionista
  • Appassionata di Serie TV e telespettatrice critica e curiosa
