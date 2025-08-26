Le sorelle Grimm: Data e prime foto della nuova serie animata di Apple TV+

News Serie TV

Apple TV+ ha annunciato Le sorelle Grimm, serie animata fantasy-adventure in arrivo il prossimo ottobre: ecco le prime foto e tutto quello che c'è da sapere.

Anche Apple TV+ punta sull'animazione e arricchisce il proprio catalogo family con Le sorelle Grimm, una nuova serie animata fantasy e d'avventura in arrivo il 3 ottobre e destinata a un pubblico di tutte le età. Ispirata alla celebre serie di libri bestseller firmata da Michael Buckley, la serie promette di conquistare un pubblico trasversale grazie al mix di mistero, magia e legami familiari. Apple TV+ ha diffuso anche le prime immagini ufficiali della serie che mostrano uno stile visivo vivido e dettagliato, con ambientazioni incantate e personaggi che rendono omaggio al mondo delle fiabe ma con un tocco moderno.

Le sorelle Grimm: La trama della serie tv

Al centro della storia ci sono Sabrina e Daphne, due sorelle orfane che scoprono di discendere direttamente dai leggendari Fratelli Grimm. Nonostante le differenze caratteriali, formano una squadra formidabile di giovani detective, chiamate a indagare su fenomeni misteriosi in una città popolata da creature e personaggi delle fiabe. Nel loro viaggio dovranno affrontare sia eroi che villain usciti dai racconti classici, mentre cercano di svelare l’enigma della scomparsa dei loro genitori.

Il cast vocale e il team creativo

Ariel Winter, nota per Modern Family, interpreta Sabrina, mentre Leah Newman presta la voce a Daphne. Laraine Newman, veterana del Saturday Night Live, è Relda, mentre Abubakar Salim, visto in Raised by Wolves - Una nuova umanità, interpreta Charming. Completano il cast Billy Harris di Ted Lasso nel ruolo di Puck e Harry Trevaldwyn, già apparso in Dragon Trainer, che dà voce a Mirror.

La serie è sviluppata da Amy Higgins, già candidata agli Emmy per Marco e Star contro le forze del male, che ricopre anche il ruolo di showrunner, affiancata da Erica Rothschild, candidata agli Emmy per Sofia la principessa. L'animazione è affidata allo studio pluripremiato Titmouse, conosciuto per titoli di successo come Anatra e Oca, Professione Spia e Rana e Rospo.Composta da sei episodi, Le sorelle Grimm è prodotta dallo stesso Michael Buckley insieme a un team creativo che include nomi come Elliot Blake, vincitore di un Emmy per Tomb Raider: Re\Visioned, Philip Alberstat (Gioventù ribelle), Steven Amato, Theresa Park (Roar, Expats), Chris Prynoski, Shannon Prynoski, Ben Kalina e Antonio Canobbio. La supervisione alla regia è curata da Sage Cotugno.