Le Serie TV più viste in streaming: La regina degli scacchi vince la partita!

La miniserie di Netflix conquista il primo posto della Top 10 nella settimana dal 26 ottobre al 1° novembre.

Dopo aver fatto capolino nella classifica precedente, La regina degli scacchi, la miniserie fenomeno di Netflix con Anya Taylor-Joy protagonista, balza al primo posto nella nuova Top 10 di Nielsen delle Serie TV più viste in streaming, per la settimana dal 26 ottobre al 1° novembre. Un risultato atteso, giacché solo qualche giorno fa il drama aveva infranto un nuovo record sulla piattaforma. Mentre The Queen's Gambit spodesta la comedy vincitrice dell'Emmy Schitt's Creek, al primo posto per diverse settimane, l'arrivo sul finire del periodo di riferimento della seconda stagione di The Mandalorian segna la prima volta di Disney+ in Top 10 con una sua serie. Le storie di Mando e del Bambino conquistano il terzo posto, chiudendo un primo anno davvero ottimo (sicuramente per i numeri, un po' meno per l'offerta di sceneggiati originali ancora contenuta e poco varia) per il nuovo servizio. Notevole poi il costante, eccellente andamento di The Office, che a oltre sette anni dalla conclusione si mantiene un passo avanti rispetto a quasi tutte le novità del periodo. Infatti, delle otto serie in classifica, solo tre sono prime visioni.

Le 10 serie tv più viste in streaming dal 26 ottobre all'1 novembre 2020

1. La regina degli scacchi, Netflix (+) 1,85 miliardi di minuti visti

2. The Office, Netflix (=) 1,05 miliardi

3. The Mandalorian, Disney+ (+) 1,03 miliardi

4. Schitt's Creek, Netflix (-) 963 milioni

5. Holidate, Netflix (+) 654 milioni

6. Grey's Anatomy, Netflix (=) 624 milioni

7. Criminal Minds, Netflix (+) 620 milioni

8. NCIS, Netflix (+) 552 milioni

9. The Haunting of Bly Manor, Netflix (-) 535 milioni

10. The Great British Baking Show, Netflix (-) 530 milioni