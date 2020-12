Le serie animate di Oceania, Zootropolis e Cars tra i nuovi progetti annunciati a Disney+

News Serie TV

Alcuni dei personaggi più amati dell'universo Disney Pixar avranno uno show dedicato: ecco le nuove serie animate originali in arrivo in streaming.

Ci sono diverse Serie TV animate originali tra i nuovi progetti di Disney+ annunciati durante l'evento organizzato dal gigante dello streaming per gli investitori. I protagonisti sono alcuni dei più amati personaggi del mondo dell'animazione Disney e Pixar come l'amata Vaiana di Oceania o il robot infermiere Baymax di Big Hero 6. Ecco nel dettaglio tutti i nuovi progetti animati.

Disney+: Le nuove Serie TV animate originali

Baymax!

Baymax! sarà la prima serie animata in assoluto dei Walt Disney Animation Studios. Si svolge nella fantastica città di San Fransokyo ed è incentrata sul robot infermiere amato dai fan di Big Hero 6, Baymax. Creata da Don Hall, il regista premio Oscar di Big Hero 6, Baymax arriverà in streaming all'inizio del 2022.

Oceania: La serie

Una serie tratta dall'apprezzato film di animazione Oceania (in originale Moana) arriverà su Disney + nel 2023. Sarà una serie musicale che seguirà la vivace viaggiatrice Vaiana mentre si avventura ben oltre la barriera corallina. Come accaduto per il film, ancora una volta gli autori avranno dei consulenti delle Isole del Pacifico che li aiuteranno a raccontare le tradizioni polinesiane.

Tiana

Tiana, la principessa protagonista de La principessa e il ranocchio, sarà la prima principessa Disney ad avere la sua serie dei Walt Disney Animation Studios. La serie a lei dedicata, attesa per il 2023, sarà una comedy musicale che esplorerà le sue avventure da chef sia a Maldonia che nella sua città natale New Orleans.

Zootropolis+

Arriverà nella primavera del 2022 anche una serie breve che approfondirà alcuni dei personaggi più interessanti del film di animazione Zootropolis (in originale Zootopia): tra questi il toporagno Fru Fru, le tigru ballerine di Gazelle e l'irresistibile bradipo Flash.

Iwájú

Iwájú è una seriea animata originale di fantascienza unica nel suo genere perché segna la prima collaborazione tra i Walt Disney Animation Studios e la società di intrattenimento di fumetti africana Kugali. La storia è ambientata in Nigeria ed esplora importanti temi come la classe sociale, l'innocenza e la sfida allo status quo. Arriverà in streaming nel 2022.

Le serie Pixar: Cars, Dug Days e Win or Lose

Dallo studio Pixar, invece, arrivano infine tre nuove serie animate: Cars, Dug Days e Win or Lose. La prima, in arrivo nell'autunno del 2021, seguirà l'amato personaggio di Saetta McQueen e il suo migliore amico Mater in un viaggio on the road, tra nuovi incontri e ritorni di personaggi del film. La seconda, sempre prevista per il 2021, sarà una collezione di brevi storie con protagonista l'adorabile cane di Up Dug. Win or Lose, invece, è la prima serie originale Pixar di lunga durata. Attesa per il 2023, segue una squadra di softball di una scuola media ed è descritta come una comedy "sull'amore, la rivalità e le sfide che dobbiamo affrontare nella nostra lotta per vincere nella vita".