Law & Order: Unità Speciale riporta Wentworth Miller nei panni di Isaiah Holmes

Solo pochi giorni fa l'attore aveva annunciato l'addio a Prison Break e al ruolo di Michael Scofield.

L'addio di Wentworth Miller al personaggio di Michael Scofield si è trasformato in poche ore in un bentornato al personaggio di Isaiah Holmes. Dopo la decisione di non voler tornare in Prison Break e di non voler interpretare altri personaggi etero, l'attore 48enne firma con NBC per vestire nuovamente i panni dell'assistente procuratore distrettuale in Law & Order: Unità Speciale, che già lo aveva ospitato nella scorsa stagione.

Law & Order: Unità Speciale, il ritorno di Isaiah Holmes

Miller apparirà in un episodio della stagione 22 in onda negli Stati Uniti il prossimo anno. Quando rivedremo Holmes, scopriremo che è stato da poco promosso alla guida dell'Unità Diritti Civili dell'ufficio del Procuratore Distrettuale di Brooklyn. Carisi (Peter Scanavino) chiederà il suo aiuto quando uno degli ex compagni di scuola di Holmes sarà oggetto di un'indagine.

Mentre non è chiaro se la promozione di Holmes sia un indizio del fatto che lo rivedremo nel prossimo spin-off Law & Order: Organized Crime, nel quale Christopher Meloni riprende il ruolo di Elliot Stabler, pochi giorni fa, in un lungo messaggio condiviso su Instagram, Miller ha rivelato di aver chiuso con Prison Break, spiegando che "non voglio interpretare personaggi etero. Le loro storie sono state raccontate (e raccontate). Perciò, niente più Michael". La decisione è arrivata tre anni dopo il revival così tanto desiderato dai fan e le voci insistenti di un seguito in lavorazione. L'attore, che ha fatto coming out nel 2013, ha aggiunto: "Se siete fan della serie e speravate in altre stagioni... sono consapevole di quanto questo sia deludente. Mi dispiace".