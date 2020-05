Law & Order: Unità Speciale, Elliot Stabler tornerà nel primo episodio della stagione 22

News Serie TV

Christopher Meloni riprenderà il ruolo anche in uno spin-off.

Quest'autunno, Law & Order: Unità Speciale darà il bentornato al detective Elliot Stabler. Warren Leight, showrunner del longevo legal drama di NBC, ha confermato in un podcast che Christopher Meloni tornerà a interpretare l'amato personaggio nel primo episodio della già ordinata ventiduesima stagione, dopo la notizia del prossimo arrivo di uno spin-off a lui dedicato.

Il ritorno di Elliot Stabler in SVU

Per Stabler e l'ex collega Olivia Benson (Mariska Hargitay) sarà la prima volta insieme dal 2011, quando al termine della dodicesima stagione il personaggio rassegnò le dimissioni dopo che, per legittima difesa, uccise una ragazzina nella centrale di polizia. Leight, per il quale il ritorno di Stabler in Law & Order: Unità Speciale era scontato, soprattutto da quando è stata ordinata la nuova serie, fa notare tuttavia che, a causa dell'emergenza Coronavirus, non è chiaro quando le riprese della nuova stagione potranno cominciare. In un primo momento, Stabler e la sua famiglia sarebbero dovuti apparire nel finale della stagione 21, ma quei piani sono saltati quando le riprese sono state interrotte. Ora non è sicuro che, quando il procedurale tornerà in onda, la moglie e il figlio del detective saranno ancora lì con lui.

I primi dettagli dello spin-off

All'inizio dello scorso mese, NBC ha ordinato uno spin-off senza titolo (il settimo del franchise Law & Order) che riporta Elliot Stabler al centro della scena, questa volta come capitano della divisione Crimine Organizzato del Dipartimento di Polizia di New York. Scritta da Matt Olmstead, per la rete già dietro le quinte di Chicago P.D., la serie avrà una prima stagione di 13 episodi.