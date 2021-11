Law & Order: Unità Speciale, Donal Logue e un altro ritorno nella stagione 23

News Serie TV

Donal Logue riprenderà il ruolo del tenente Declan Murphy in un episodio in onda a gennaio. La serie riporterà sullo schermo anche Ari'el Stachel.

Law & Order: Unità Speciale riporterà un paio di altri volti familiari al 16° distretto del Dipartimento di Polizia di New York nel corso delle prossime settimane. Dopo aver rivisto Danny Pino nei panni del detective Nick Amaro, un prossimo episodio della stagione 23 ospiterà Donal Logue e Ari'el Stachel, conosciuti dal numeroso pubblico del legal drama come il tenente Declan Murphy e il sergente Hasim Khaldun rispettivamente.

Law & Order: Unità Speciale 23: I ritorni di Donal Logue e Ari'el Stachel

L'ultima volta di Logue in SVU risale al 2015, durante la diciassettesima stagione. Come i fan ricorderanno, Murphy sostituì la detective Olivia Benson (Mariska Hargitay) durante l'era William Lewis. Lui è anche il padre della figlia maggiore di Amanda Rollins (Kelli Giddish), Jesse. Secondo TVLine, quando lo rincontreremo a gennaio, Murphy avrà appena concluso un incarico sotto copertura e si rivolgerà alla Benson e all'Unità Vittime Speciali per farsi aiutare in un caso di massima priorità che coinvolge una serie di crimini d'odio apparentemente coordinati avvenuti introno a New York City.

Stachel, che nei panni di Khaldun ha collaborato con la squadra nelle stagioni 21 e 22, è stato l'interesse amoroso della Rollins durante un incarico sotto copertura, ma la cosa è sembrata andare oltre il lavoro. Le ragioni che lo riporteranno al distretto non sono immediatamente note, mentre la produzione ha fatto sapere che un altro episodio in onda su NBC a dicembre, il 9, sarà un nuovo crossover con lo spin-off Law & Order: Organized Crime. Le due ore, una sorta di speciale natalizio per le serie, affronteranno - attenzione alle anticipazioni! - il processo di Richard Wheatley per l'omicidio di Kathy Stabler, con l'assistente del procuratore distrettuale Rafael Barba (Raúl Esparza, a proposito di ritorni) che accetta di difendere Wheatley, e l'improvvisa scomparsa di Eli Stabler, con Elliot (Christopher Meloni) che si rivolge all'amica Olivia per aiutarlo a ritrovarlo.