Law & Order: Unità Speciale, Danny Pino tornerà nel 500° episodio

L'attore riprenderà il ruolo di Nick Amaro in un episodio della stagione 23 in onda quest'autunno.

Quest'autunno, Law & Order: Unità Speciale sarà una delle pochissime serie nella storia della tv americana a tagliare l'incredibile traguardo dei 500 episodi. Per l'occasione, il longevo legal drama di NBC ospiterà una vecchia conoscenza, Danny Pino, dal 2011 al 2015 interprete del detective Nick Amaro.

Il ritorno di Danny Pino in Law & Order: Unità Speciale

Le circostanze che riporteranno Amaro in Law & Order: Unità Speciale, nell'episodio The Five Hundredth Episode, non sono note al momento. Spesso in coppia con l'attuale capitano dell'Unità Vittime Speciali Olivia Benson (Mariska Hargitay), nonché l'interesse amoroso della detective Amanda Rollins (Kelli Giddish), con la quale aveva una relazione complicata, Amaro lasciò il Dipartimento di Polizia di New York alla fine della sedicesima stagione (la scorsa settimana ha debuttato negli Stati Uniti la ventitreesima) a causa della sua incapacità di salire di grado, ma anche delle ferite riportare in una sparatoria. Benson osservò quanto la sua vita fosse cambiata in quegli anni di lavoro al suo fianco e i due si promisero l'un l'altra di rimanere amici per sempre. All'inizio della stagione successiva, Rollins rivelò poi che Amaro si era trasferito a Los Angeles, che stava seguendo una terapia riabilitativa per le sue ferite e che stava cercando un posto nella United States Park Police.

Già nel 2019, in occasione delle celebrazioni per il 20° anniversario della serie, Pino si disse favorevole a un suo ritorno in Law & Order: Unità Speciale. "Non sono sicuro di come stiano la cose ma sono molto felice del mio finale", disse a Give Me My Remote. "Amo Amaro. E amo ciò che rappresentava. Amo le sue complicazioni e le sue incongruenze. Mi è piaciuto molto. E penso che [lo showrunner] Warren Leight sia un talento unico, quindi sono stato felice di vederlo tornare. Considero SVU una famiglia che vive dall'altra parte del Paese, che tengo d'occhio e alla quale auguro il meglio. Sono davvero orgoglioso di essere una piccola parte di quell'eredità".