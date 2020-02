Law & Order: Unità Speciale continua con altre tre stagioni

News Serie TV

La serie tv con Mariska Hargitay rimarrà in tv fino al 2024.

NBC ha messo fine ai timori che le deboli medie d'ascolto di quest'anno potessero avvicinare terribilmente la data di scadenza di Law & Order: Unità Speciale annunciando, sulla scia di un nuovo accordo pluriennale con l'ideatore Dick Wolf, il rinnovo del longevo procedurale con Mariska Hargitay per altre tre stagioni, fino al 2024.

Mentre i nuovi episodi sono attesi in Italia su Premium Crime per il 13 marzo, questo maxi rinnovo permetterà all'unica serie del franchise rimasta in onda di proseguire fino alla ventiquattresima stagione. "Dick Wolf ha dimostrato più volte di creare show che il pubblico ama", ha dichiarato il presidente di NBC Entertainment Paul Telegdy in un comunicato. "Siamo lieti, entusiasti e orgogliosi che, nell'ambito di questo epico accordo con Wolf Entertainment, il fedele pubblico di NBC sappia che le sue serie preferite hanno un futuro assicurato per i prossimi tre anni".

Negli Stati Uniti, la stagione 21 di SVU sta appassionando una media di 3,6 milioni di spettatori ogni settimana, con un rating nel target demografico 18-49 dello 0.6, in calo rispettivamente del 14 e 21 percento rispetto all'anno prima. Tuttavia, che la serie sia in realtà ancora molto apprezzata lo dicono i numeri degli ascolti in differita, i quali fanno innalzare le medie a 6,5 milioni di spettatori e all'1.5 di rating. Nel frattempo, l'accordo di Universal Television con Wolf include la creazione di un nuovo spin-off, il già annunciato Law & Order: Hate Crimes, incentrato sulla task force di New York specializzata in crimini d'odio. Serie che, sul modello dell'altro franchise di Wolf #OneChicago, a Unità Speciale sarà legata a doppio filo.