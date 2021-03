Law & Order: Organized Crime e il ritorno di Elliot Stabler: A proposito di quella "devastante perdita personale"

News Serie TV

Il nuovo spin-off con Christopher Meloni debutterà negli Stati Uniti il 1° aprile.

Dopo un anno di speculazioni, la verità sulle ragioni che spingono Elliot Stabler a tornare al Dipartimento di Polizia di New York, quella "devastante perdita personale" di cui si parla da tempo senza aggiungere o togliere nulla, sta arrivando, finalmente: il 1° aprile andrà in onda negli Stati Uniti, su NBC, l'episodio della stagione 22 di Law & Order: Unità Speciale che farà da ponte con il nuovo spin-off Law & Order: Organized Crime, in onda dalla stessa sera. Nell'attesa, nuovi dettagli condivisi da Give Me My Remote lasciano intendere che gli avvenimenti scatenanti potrebbero realmente avere a che fare con la famiglia di Stabler, come molti hanno ipotizzato.

Law & Order: Organized Crime, nuovi dettagli del crossover

Si è appreso che Isabel Gillies, l'attrice che ha interpretato la moglie dell'ex detective di Christopher Meloni prima che quest'ultimo lasciasse il cast di SVU alla fine della dodicesima stagione, riprenderà il ruolo di Kathy Stabler nel crossover. Con lei ci saranno inoltre i figli Kathleen e Dickie (Allison Siko e Jeffrey Scaperrotta, anch'essi già apparsi precedentemente nel procedurale).

Questo non dovrebbe sorprendere, giacché lo showrunner Warren Leight lo aveva anticipato sin dai tempi dell'ordine di Organized Crime. Tuttavia, dopo che l'emergenza coronavirus aveva stravolto i piani, impendendo che il crossover coincidesse prima con il finale della ventunesima stagione e successivamente con l'episodio che lo scorso autunno ha aperto la ventiduesima, Leight aveva detto di non essere sicuro che la famiglia di Stabler ci sarebbe ancora stata, portando alla conclusione che forse nessuno di loro era in pericolo come invece si temeva. Queste anticipazioni ora rimettono tutto in discussione, alimentando nuovamente le speculazioni su una perdita in casa Stabler, di Kathy o di uno dei loro figli - oltre a Kathleen e Dickie, Kathy ed Elliot sono genitori di Maureen, Elizabeth ed Eli.

La trama di Law & Order: Organized Crime

Mentre quella del 1° aprile sarà per Stabler e l'ex collega Olivia Benson (Mariska Hargitay) la prima volta insieme dal 2011, quando al termine della dodicesima stagione lui rassegnò le dimissioni dopo che, per legittima difesa, uccise una ragazzina nella centrale di polizia, di Organized Crime sappiamo che vedrà il protagonista tornare in azione per combattere il crimine organizzato a New York, a quanto pare responsabile di un grido di dolore nella vita sua e probabilmente anche della sua famiglia. I piani originali di Leight prevedevano una Kathy molto turbata dopo che uno dei suoi figli era rimasto coinvolto da un giro di delinquenza, ma al momento non è chiaro quanto di tutto ciò sia stato tenuto.