Law & Order inarrestabile: L'ottava serie For the Defense ordinata a NBC

News Serie TV

L'ordine del nuovo legal drama segue di appena un mese il debutto di Law & Order: Organized Crime.

Visto il modo in cui Law & Order: Organized Crime sta rivitalizzando i numeri del franchise, riportandolo ai vertici della classifica delle serie più seguite della tv americana e facendo schizzare gli ascolti di Law & Order: Unità Speciale, con la quale incrocia le storie, non dovrebbe sorprendere la decisione di NBC di tirare fuori dal cilindro, senza alcun preavviso, la nuova Law & Order: For the Defense, ottava serie del franchise, della quale ha ordinato una prima stagione senza che sia stato prodotto un pilota.

I primi dettagli di Law & Order: For the Defense

Scritta dalla veterana di CSI Carol Mendelsohn e prodotta a livello esecutivo dall'immancabile Dick Wolf, l'uomo dalla cui mente ha avuto origine Law & Order nel 1990, For the Defense metterà gli avvocati sotto il microscopio, insieme al sistema giudiziario, con la promessa di raccontare ogni settimana storie contemporanee che abbiano un forte impatto educativo sulla società e lo stesso sistema.

Wolf ha dichiarato: "Questa nuova serie mi entusiasma particolarmente. Abbiamo trascorso gli ultimi 30 anni in serie che raccontavano l'accusa. Ora sarà fantastico guardare alla difesa, e poterlo fare con Carol è un onore e per entrambi l'opportunità di fare un tipo di televisione che non è stata mai fatta prima".

La storia trentennale di Law & Order

Dal debutto di Law & Order, serie conclusasi nel 2010 dopo ventitré stagioni, Wolf ha portato in tv Law & Order: Criminal Intent (2001), durata dieci stagioni, e Law & Order: Il verdetto (2005), Law & Order: LA (2010) e Law & Order True Crime (2017), chiuse dopo una sola stagione, oltre ovviamente a Law & Order: Unità Speciale, tuttora in onda con la ventiduesima stagione e già rinnovata fino alla ventiquattresima, e Law & Order: Organized Crime, partita lo scorso 1° aprile. Nel 2018, NBC aveva ordinato anche Law & Order: Hate Crimes, ma il progetto non è mai partito ufficialmente. Ora si vocifera che, per i temi e i linguaggi forti, potrebbe essere destinato al nuovo servizio streaming Peacock.