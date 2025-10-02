Landman: La guerra del petrolio esplode nel trailer ufficiale italiano della stagione 2

News Serie TV

La serie con Billy Bob Thornton e Demi Moore ambientata nel competitivo mondo dei giacimenti petroliferi del Texas tornerà su Paramount+ il 16 novembre: il trailer ufficiale italiano di Landman 2.

Quando il petrolio scorre veloce, anche il sangue può fare lo stesso. Paramount+ ha diffuso il trailer ufficiale italiano della seconda stagione di Landman, la serie creata da Taylor Sheridan (Yellowstone, 1883) e Christian Wallace. Le immagini non lasciano spazio a dubbi: la battaglia per il potere nel cuore del Texas promette scintille, non solo metaforicamente. Dopo il grande successo della prima stagione, che ha fatto registrare ascolti record alla piattaforma di video in streaming, Landman è pronta a tornare il 16 novembre con nuovi episodi che usciranno settimanalmente.

<a href="https://www.comingsoon.it/serietv/landman/3605/video/?vid=48059" title="Trailer ITA: Stagione 2: Il Trailer Ufficiale Italiano della serie con Billy Bob Thornton - HD">Trailer ITA: Stagione 2: Il Trailer Ufficiale Italiano della serie con Billy Bob Thornton - HD</a>

La trama di Landman

Ambientata nelle città polverose esplose attorno all'oro nero del Texas, Landman è molto più di una semplice serie sul petrolio: è un affresco spietato sulle ambizioni, i compromessi morali e il prezzo della ricchezza in un’America in continua trasformazione. Billy Bob Thornton è Tommy Norris, un fixer alla guida dell'impero M-Tex Oil e al centro di un turbine di pressioni e alleanze pericolose.

Le anticipazioni della seconda stagione

Il finale della prima stagione ci aveva lasciato col fiato sospeso: Monty Miller (Jon Hamm) è morto improvvisamente, lasciando un vuoto al vertice della compagnia petrolifera M-Tex Oil. Al suo posto, la guida dell'impero è ora condivisa tra Tommy e la vedova Cami Miller, interpretata da una magnetica Demi Moore. La sinossi ufficiale della seconda stagione recita:

"Mentre il petrolio sale dalla terra, anche i segreti emergono e il punto di rottura di Tommy Norris potrebbe essere più vicino di quanto lui immagini. Tra le pressioni crescenti della M-Tex Oil, i giochi di potere di Cami Miller e l'ombra della sua stessa famiglia, sopravvivere nel Texas occidentale non è un atto nobile ma è una guerra brutale. Prima o poi, qualcosa dovrà spezzarsi."

Il cast

Oltre a Thornton e Moore, nella nuova stagione tornano volti familiari come Ali Larter, Michelle Randolph e Jacob Lofland, nei ruoli dei membri della famiglia turbolenta di Tommy e anche Paulina Chávez, Kayla Wallace, Mark Collie, James Jordan e Colm Feore. Ma le novità non mancano: la seconda stagione introduce nel cast Andy Garcia (apparso nel finale della prima stagione), Sam Elliott, volto noto nell'universo di Sheridan ora nel ruolo del padre di Tommy, Stefania Spampinato (Station 19) che sarà la moglie di Galino, Guy Burnet (FUBAR) e Miriam Silverman (Your Friends & Neighbors).