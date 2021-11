La vita di Alanis Morissette ispira una serie tv di ABC

News Serie TV

La rete broadcast americana sta sviluppando Relatable, una comedy basata sulle esperienze della cantautrice vincitrice del Grammy.

Con la sua musica ha fatto compagnia a migliaia di adolescenti negli anni '90 e ancora oggi è un punto di riferimento per chi si rispecchia nelle sue canzoni, veri e propri inni al coraggio, alla rabbia e anche alle fragilità femminili. Adesso la vita di Alanis Morrissette, la cantautrice canadese vincitrice di più Grammy e di altri importanti riconoscimenti musicali, potrebbe diventare il soggetto di una serie tv di ABC. La rete di proprietà Disney ha infatti messo sotto contratto gli sceneggiatori Elizabeth Beckwith (The Goldbergs) e Christopher Moynihan (Man Up) per scrivere una comedy ispirata alle esperienze di vita e di carriera di Morrissette, coinvolta nel progetto come produttrice esecutiva e compositrice delle musiche originali.

Relatable: I primi dettagli della potenziale serie su Alanis Morissette

Il progetto, una comedy single camera ancora in fase di sviluppo, si intitola provvisoriamente Relatable. La potenziale serie segue una donna sulla quarantina, sposata e con tre figli, che quando era più giovane era una rock star internazionale, famosa per canzoni che trattavano temi come la rabbia femminile e l'angoscia adolescenziale. Ora la "voce della sua generazione", sebbene profondamente legata alla sua famiglia, non riesce a convincere la generazione successiva che vive a casa sua - cioè i suoi figli - ad ascoltarla. Morissette, che proprio l'anno scorso ha festeggiato i 25 anni del suo album di maggior successo Jagged Little Pill e che in questo periodo è impegnata anche come giudice del talent show Alter Ego in onda sull'americana FOX, farà da consulente per la sceneggiatura e le storie, ma ABC precisa che tutti i personaggi della serie saranno immaginari e non ispirati a persone realmente esistenti.