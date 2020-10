La vita del marito di Angela Merkel al centro di una serie tv comica in sviluppo in Germania

News Serie TV

Herr Merkel dipingerà in modo comico e satirico la figura di Joachim Sauer, il coniuge poco noto della Cancelliera tedesca.

La vita del first gentleman tedesco Joachim Sauer, il marito della Cancelliera Angela Merkel, ispira una serie tv comica. La casa di produzione con sede a Berlino Readymade Films sta lavorando a Herr Merkel, comedy che intende ironizzare sulla figura dell'uomo, stimato chimico quantistico e professore di chimica e fisica teorica che, nonostante la fama di sua moglie, è riuscito sempre a mantenere un basso profilo tutelando la sua privacy.

Herr Merkel: La serie tv sul Signor Merkel

Herr Merkel parlerà di "cosa vuol dire essere il marito della politica donna più potente del mondo", ha spiegato Laura Bull, a capo di Readymade Films. "Le persone sono abituate a vedere first lady educate che accompagnano i loro potenti mariti a eventi come riunioni e cene di gala del G8" ha detto. "Poi vedi questo signore, il marito di questa donna potente, che è lui stesso un genio e uno scienziato brillante, che deve anche seguirla. Immaginiamoci questa scena: lui unico uomo tra tutte le first lady. Ci sono queste foto divertenti in cui ci sono sette o otto donne e poi lui nel mezzo", ha continuato. Si dice che Sauer sia un tipo piuttosto divertente e socievole a queste cene internazionali e questa serie, secondo Bull, intende farne un ritratto satirico ma assolutamente rispettoso. "Vogliamo dipingerlo come una specie di eroe, perché anche lui è uno scienziato straordinario. È un first gentleman adorabile e nerd", ha concluso.

Foto: DPA