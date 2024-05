La vita che volevi: Su Netflix una storia d'amore e di coraggio che ci invita a cogliere le seconde occasioni

News Serie TV

Sei episodi ambientanti tra Lecce, il Salento e Napoli: è disponibile da oggi La vita che volevi, la nuova serie originale italiana di Ivan Cotroneo con protagonista Vittoria Schisano.

La vita, se ci pensiamo, è fatta di prime e ultime volte. E tutto quello che succede nel frattempo è solo la conseguenza di quello che abbiamo scelto in quelle prime e ultime volte. Anche Gloria, la protagonista di La vita che volevi (da oggi su Netflix), credeva di aver trovato la felicità a Lecce, dopo un passato burrascoso. Ma la sua vita viene sconvolta da una nuova prima volta che, non a caso, ha a che fare però proprio con gli anni che pensava di essersi lasciata alle spalle.

La vita che volevi: La trama e il cast della miniserie

Creata e scritta da Ivan Cotroneo e da Monica Rametta e diretta dallo stesso Cotroneo, La vita che volevi è una miniserie che parla di amore con la A maiuscola, quello che Marina (Pina Turco) prova per diverse persone nel corso della sua vita, e soprattutto per i suoi figli. E di quei legami che lasciano il segno. Marina si presenta, all'improvviso, a Lecce e piomba dopo 15 anni nella vita di Gloria (Vittoria Schisano), sua amica ai tempi dell'università a Napoli, prima che quest'ultima iniziasse il suo percorso di transizione. Perché decide di riallacciare i rapporti con Gloria dopo tanto tempo?

Marina porta con sé Andrea (Nicola Bello) e Arianna (Francesca Pia Di Nola), i figli avuti da due diverse relazioni, ed è incinta di un terzo, il cui padre è Pietro (Alessio Lapice), un giovane dal carattere passionale e forse anche pericoloso. Gloria preferirebbe lasciare Marina fuori dalla sua vita. D'altronde perché sconvolgerla proprio mentre sta per acquistare la casa dei suoi sogni, gli affari della sua piccola agenzia turistica vanno bene e ha trovato l'amore con Ernesto? Marina nasconde però molti segreti e presto in scena arriverà anche Sergio (Giuseppe Zeno), il padre di Arianna, un uomo tutto d'un pezzo fin da subito molto diffidente nei confronti di Gloria.

A quel punto Gloria non può che fare i conti con "la vita che voleva", il suo passato e il suo futuro. Cosa significa sentirsi pienamente felici? La protagonista di questa stria scoprirà che la felicità, a volte, arriva in forme inaspettate e grazie a seconde occasioni che non credevamo possibili. Il tutto mentre sullo sfondo va in scena la potenza, calda e rassicurante, dei paesaggi salentini. Passionali come i protagonisti di questa storia, forse imperfetta ma - come tutte - degna di essere raccontata.