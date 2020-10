La veterana di Star Trek Kate Mulgrew sarà di nuovo il capitano Janeway in Prodigy

News Serie TV

La nuova serie animata è attesa su Nickelodeon per il prossimo anno.

Fan di Star Trek, tenetevi forte: Kate Mulgrew sarà di nuovo il capitano Kathryn Janeway, l'iconico personaggio da lei interpretato negli anni '90 in Star Trek: Voyager, nella nuova serie animata ambientata nell'universo del popolare franchise di fantascienza Star Trek: Prodigy, in arrivo su Nickelodeon il prossimo anno. Ad annunciarlo, o meglio, a presentarla è stato il produttore esecutivo nonché demiurgo di questa nuova fase per le storie di Star Trek in tv Alex Kurtzman durante un panel virtuale al Comic-Con di New York.

Star Trek: Prodigy e l'iniziale esitazione di Kate Mulgrew

Creata dai fratelli Kevin e Dan Hageman, gli stessi di Trollhunters, Star Trek: Prodigy segue un gruppo di adolescenti scoprire una nave abbandonata della Flotta Stellare e servirsene per vivere avventure, dare un senso alle proprie vite e cercare la salvezza. "Quando Alex Kurtzman mi ha chiamata più di un anno fa per propormi questa idea, devo ammettere che all'inizio ero un po' incerta", ha detto Mulgrew. "Dopotutto, l'ho interpretata per sette anni indossando tacchi alti dodici centimetri. Ho investito ogni scintilla del mio essere in quella donna, e ho pensato: 'Una versione animata di Janeway? Non lo so'. Ma, mentre parlavo con Kurtzman al telefono, il desiderio a lungo sopito di riportarla in vita ha cominciato a muoversi dentro di me e ho pensato: 'Potrebbe essere celestiale. Sono stata il primo capitano donna. E ora sarò il primo capitano dei bambini. Cosa potrebbe esserci di meglio?".

"Non riusciamo a immaginare un capitano migliore di lei per ispirare la prossima generazione di sognatori su Nickelodeon", ha aggiunto Kurtzman. "Il capitano Janeway era tenuto a uno standard diverso rispetto ai suoi predecessori. Le è stato chiesto di incarnare un livello di perfezione disumano per essere accettata come 'abbastanza buona' dai dubbiosi, ma ha mostrato loro cosa significa essere davvero eccezionali".