La Tata, la speciale reunion del cast anche in italiano: Ecco come vederla in streaming

Domani su Paramount Network l'incontro a distanza tra gli attori della famosa sitcom anche sottotitolato.

La Tata, si sa, ha una connessione speciale con il pubblico italiano. Per questo Paramount Network ha deciso di rendere disponibile domani, in streaming sul suo sito ufficiale, l'annunciato speciale a distanza de La Tata registrato oggi dal cast originale. Come anticipato la settimana scorsa dalla stessa protagonista Fran Drescher, gli attori della siticom andata in onda per la prima volta nel 1993 si riuniranno via webcam per un'occasione speciale: la lettura a distanza del copione del primissimo episodio della serie.

Dove vedere in italiano lo speciale de La Tata

L'incontro, che si terrà oggi in diretta sul canale YouTube di Sony Pictures Television, sarà disponibile per intero e con i sottotitoli in italiano da domani, 7 aprile, sul sito di Paramount Network. La sorpresa era stata annunciata da Fran Drescher su Twitter la quale aveva scritto di averci pensato insieme al co-creatore dello show Peter Marc Jacobson per poter far sorridere i fan de La Tata che, in questo particolare momento storico, sono costretti a casa a causa dell'emergenza sanitaria mondiale. "È un'occasione unica nella vita portare conforto ai nostri fan costretti all'isolamento e alla quarantena, non trovate? Sicuramente noi ci siamo sentiti sollevati e speriamo che possiate fare altrettanto”, ha dichiarato Drescher.

Il messaggio di Tata Francesca per i fan italiani

In attesa dell'evento, Fran Drescher si è rivolta direttamente ai fan italiani della sitcom lasciando loro uno speciale messaggio sulla pagina Facebook di Paramount Network. "Ci siamo divertiti tantissimo a farlo, e speriamo piaccia anche a voi", ha detto.

L'appuntamento con la reunion de La Tata a cui parteciperà il cast quasi al completo (ci saranno Charles Shaughnessy, Madeline Zima, Daniel Davis, Lauren Lane, Nicholle Tom, Benjamin Salisbury, Renee Taylor, Alex Sternin, Ann Hampton Callaway, DeeDee Rescher, Rachel Chagall e Jonathan Penner) è per domani sul sito di Paramount Network. Intanto, vi ricordiamo che gli episodi de La Tata sono in onda tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 19:40 su Paramount Network (Canale 27 del digitale terrestre e canale 158 di Sky).