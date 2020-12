La storia dei Rolling Stones al centro di una miniserie in sviluppo a FX

News Serie TV

Il drama sarà scritto dall'autore di Alta Fedeltà Nick Hornby e includerà le canzoni originali della band.

I Rolling Stones saranno protagonisti per la prima volta di una serie tv. FX ha annunciato che sta lavorando a una nuova miniserie incentrata proprio sul gruppo musicale che ha fatto la storia del rock. Il presidente della rete John Landgraf ha assicurato che i lavori sono già iniziati e che la rete è pronta a dare l'okay a un ordine di due stagioni a cui lavorerà come sceneggiatore l'apprezzato autore di Alta Fedeltà Nick Hornby. La miniserie, ancora senza titolo, sarà prodotta da una casa di produzione prestigiosa, la Left Bank Pictures, già dietro al successo di The Crown di Netflix e di Outlander di Starz.

La trama della potenziale miniserie sui Rolling Stones

La serie è descritta come una produzione ambiziosa che si concentrerà sugli anni di gloria della band, dagli inizi fino al 1972, un periodo durante il quale uscirono alcuni degli album più famosi come Their Satanic Majesties Request, Beggars Banquet, Let It Bleed, Sticky Fingers e Exile on Main Street. Se il progetto andasse in porto, i musicisti sarebbero pronti a concedere l'utilizzo della propria musica per la prima volta in una serie televisiva. Tuttavia è bene ricordare che il frontman della band, Mick Jagger, già in passato ha collaborato a una produzione tv, il drama Vinyl ambientato nel mondo della musica nella New York degli anni '70.