Il giovane interprete di Will Byers ha condiviso con i fan un momento intimo molto speciale vissuto insieme alla sua famiglia.

Altro che Sottosopra... la prossima fermata per Noah Schnapp, una delle giovani star di Stranger Things, è la Ivy League! L'interprete del piccolo Will Byers non è più così tanto piccolo visto che ha diciassette anni e l'anno prossimo frequenterà l'università. Non un college qualunque ma l'Università della Pennsylvania che insieme ad Harvard, Yale, Columbia, Princeton, Brown, Dartmouth College e Cornell, forma la Ivy League, il gruppo delle più prestigiose ed esclusive università private degli Stati Uniti. L'attore lo ha comunicato ai suoi fan in un video postato su TikTok e ripreso anche dalla pagina Twitter di Netflix, che potete vedere qui sotto.

This video of Noah Schnapp learning he got accepted to college is the purest thing in the world. Congrats Noah!! 👏 pic.twitter.com/uJRZGueizw — Netflix (@netflix) December 17, 2021

Noah Schnapp di Stranger Things accettato al college: La sua gioia è incontenibile

Nel video l'attore si mostra insieme alla sua famiglia mentre è al computer in procinto di leggere l'e-mail con cui scoprirà se la sua domanda di ammissione al college è stata accettata o rifiutata. Indossa ovviamente una felpa della UPenn ed è un fascio di nervi fino a quando scopre di essere stato accettato. A quel punto tutti iniziano a saltare e a urlare con lui per la gioia. #UPENN2026 BABY", ha scritto l'attore su TikTok postando il video.

Quando esce Stranger Things 4?

Noah Schnapp dovrà cercare di conciliare dunque l'impegnativa vita universitaria con il suo lavoro di attore. Intanto i fan di Stranger Things sono in attesa della quarta stagione, che arriverà su Netflix nell'estate del 2022, come rivelato in occasione dello Stranger Things Day, lo scorso novembre. Ricorderete che nel finale della terza stagione di Stranger Things, dopo la distruzione del Mind Flayer e la chiusura del portale nel laboratorio russo sotto il centro commerciale, avevamo visto la famiglia Byers in procinto di lasciare Hawkins e trasferirsi in una nuova città. Come rivelato nell'ultimo teaser di Stranger Things 4 diffuso, saranno trascorsi altri sei mesi da allora e Undici vivrà con i Byers in California.

