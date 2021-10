La star di Leonardo Aidan Turner protagonista del thriller The Suspect

News Serie TV

L'attore irlandese interpreterà uno psicologo nell'adattamento televisivo del romanzo di Michael Robotham L'indiziato.

In attesa di vederlo nuovamente nei panni del visionario scienziato, filosofo, architetto, pittore e scultore italiano Leonardo da Vinci nell'apprezzata serie tv di Rai 1, l'attore irlandese Aidan Turner firma con World Productions, lo studio dietro le pluripremiate Line of Duty e Bodyguard, per il ruolo di protagonista nell'adattamento televisivo del popolare romanzo del 2004 di Michael Robotham The Suspect, in Italia pubblicato da Rizzoli con il titolo L'indiziato.

La trama di The Suspect, nuova serie tv con Aidan Turner

Scritta da Peter Berry (Gangs of London) e in onda prossimamente sulla britannica ITV, The Suspect è un thriller di cinque episodi nel quale Turner veste i panni del Dott. Joseph O'Loughlin, un affermato psicologo e autore. Quando la polizia indaga sulla morte di una giovane donna, l'esperienza di O'Loughlin potrebbe tornare molto utile agli investigatori, anche se questo dottore dalla vita apparentemente perfetta sembrerebbe nascondere un lato oscuro.

Turner, famoso anche per i suoi trascorsi in Poldark (conclusasi nel 2019 dopo cinque stagioni), raggiunge gli altri membri del cast Shaun Parkes (Small Axe), Sian Clifford (Fleabag), Camilla Beeput (Deep Water), Adam James (Doctor Foster) e Anjli Mohindra (Bodyguard). "Sono entusiasta di aver ottenuto il ruolo complesso e impegnativo di Joseph O'Loughlin, un uomo con così tanto da dare ma con così tanto da perdere e un lato oscuro nascosto", ha commentato l'attore. Robotham ha aggiunto: "Sono felicissimo che The Suspect sarà adattato da World Productions, che ha un curriculum davvero straordinario nella creazione di serie tv di qualità. E Aidan Turner è una scelta ispirata per interpretare il personaggio di Joe O'Loughlin. Non potrei essere in mani più sicure".