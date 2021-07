La star di Law & Order: Unità Speciale Mariska Hargitay si è rotta una caviglia

News Serie TV

L'attrice è scivolata mentre lasciava una proiezione del film Marvel Black Widow.

Sfortunatamente per Mariska Hargitay, quanto da lei rivelato nelle scorse ore su Instagram non è la trama di un prossimo crossover tra Law & Order: Unità Speciale e Chicago Med ma una storia vera. L'attrice 57enne, interprete da 22 stagioni della detective Olivia Benson nella seguitissima serie tv di NBC, si è mostrata con una fasciatura alla caviglia, rotta a causa di uno scivolone accidentale solo poche settimane dopo un altro infortunio dal quale si stava ancora riprendendo.

L'incidente di Mariska Hargitay

Secondo Page Six, venerdì sera Hargitay si trovava al Cinema Society negli Hamptons quando la sua decisione di lasciare anticipatamente la proiezione del nuovo film Marvel Black Widow per raggiungere la vicina abitazione, dove di lì a poco avrebbe ospitato un after-party, si è tramutata in uno scivolone sul marciapiede antistante bagnato dalla pioggia. L'attrice è stata accompagnata al Southampton Hospital da un'ambulanza, dove i medici hanno constatato la rottura della caviglia destra. È rimasta in ospedale con il marito Peter Hermann (Younger) per diverse ore, fino a dopo la mezzanotte, perdendosi così il party costellato di star (David Harbour, Drew Barrymore, Brooke Shields, Cynthia Nixon, Zachary Quinto e molti altri) a casa sua, che è andato avanti senza di loro.

"Ecco il mio look estivo" ha scritto Hargitay nella didascalia della foto, che mostra la sua caviglia destra avvolta nelle bende e un sandalo di lana di pecora al piede sinistro. Una fonte ha dichiarato invece a Page Six: "È stata fantastica. Invece di preoccuparsi per se stessa, era preoccupata che tutto fosse andato bene e che tutti si fossero divertiti alla festa". Solo sei settimane fa, in un'altra foto condivisa su Instagram, l'attrice aveva rivelato di essere stata in ospedale in seguito a un infortunio al ginocchio avvenuto mentre non era al lavoro. "Quella sensazione quando vai dal medico, fai una risonanza magnetica e scopri che hai un ginocchio rotto, una microfrattura alla caviglia [sinistra] e un legamento strappato. È sempre una buona idea andare dal medico. Immediatamente", aveva scritto in quell'occasione.