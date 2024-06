La stagione 2 di One Pieces: Ci saranno anche Crocus, Dorry e Brogy

News Serie TV

I tre saranno interpretati da Clive Russell, Werner Coetser e Brendan Murray.

Netflix ha annunciato altre tre aggiunte al cast della seconda stagione di One Piece, la serie live-action basata sull'omonimo manga giapponese scritto e illustrato da Eiichiro Oda. Clive Russell (un veterano dello schermo visto anche ne Il Trono di Spade), Werner Coetser (Diepe Waters) e Brendan Murray (I misteri di Murdoch) sono stati scelti per i ruoli di tre alleati di Monkey D. Luffy e della sua ciurma di pirati lungo la Rotta Maggiore.

One Pieces: Arrivano Crocus, Dorry e Brogy

Russell vestirà i panni di Crocus, un saggio e premuroso dottore, talmente esperto da essere considerato il migliore del suo tempo, e il guardiano del faro del promontorio Futago, allo sbocco sulla Rotta Maggiore. Coetser e Murray saranno invece Dorry e Brogy (nella versione italiana meglio conosciuti come Dori e Brogi), due giganti originari dell'isola di Erbaf, capitani dei Pirati Giganti Guerrieri, una ciurma composta esclusivamente da giganti, i quali possiedono per natura una forza sovrumana.

I tre attori si aggiungono alle altre new entries annunciate solo poche ore prima David Dastmalchian (Oppenheimer), Jazzara Jaslyn (Warrior), Camrus Johnson (Batwoman) e Daniel Lasker (Raised by Wolves), interpreti nella seconda stagione di Mr. 3, Miss Valentine, Mr. 5 e Mr. 9, membri dell'organizzazione criminale Baroque Works. Il prossimo ciclo di episodi, attualmente in produzione, porterà sugli schermi le storie e i personaggi del secondo arco narrativo del manga di Oda, intitolato Arco di Alabasta, nel quale la ricerca del tesoro di One Piece lungo la Rotta Maggiore da parte della ciurma di Cappello di Paglia subisce una battuta d'arresto quando si imbatte in Vivi, una principessa esiliata dal suo regno, Alabasta, alla mercé di un signore della guerra di nome Crocodile e della sua banda.