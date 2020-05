La Sirenetta: Peacock lavora a una Serie TV sequel

News Serie TV

Si intitolerà Washed Up e sarà ambientata quindici anni dopo la storia originale.

Potrebbe non essere più la ragazzina ingenua e sognatrice che abbiamo amato nel classico animato Disney La Sirenetta la Ariel di Washed Up, nuova serie di Peacock basata sulla storia della famosa sirena nata dalla mente di Hans Christian Andersen. Il servizio di video in streaming di NBCUniversal sta lavorando a una comedy sequel ambientata quindici anni dopo la storia originale.

I primi dettagli su Washed Up

La serie immagina una Sirenetta che, quindici anni dopo, è ormai "triste, immotivata e incastrata in un matrimonio senza amore. In altre parole, una persona comune", come si legge nella descrizione ufficiale che continua: "Quando suo padre muore improvvisamente, lei sospetta ci sia sotto qualcosa. Intraprende quindi una nuova avventura per salvare non solo il regno marino ma tutta l'umanità". Washed Up porta la firma della sceneggiatrice di Jane the Virgin Gracie Glassmeyer coinvolta come creatrice e produttrice esecutiva insieme a Jennie Snyder Urman.

Il successo de La Sirenetta

Pubblicato per la prima volta da Hans Christian Andersen nel 1837, La Sirenetta è diventato il classico Disney che conosciamo nel 1989. Ha generato diversi spin-off e serie animate e persino un musical di Broadway che ha ottenuto uno straordinario successo. Attualmente è in lavorazione a Disney un remake live action diretto da Rob Marshall e con Halle Bailey nel ruolo della protagonista ma non è stata fissata ancora una data di uscita.