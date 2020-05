La serie tv Snowpiercer su Netflix dal 25 maggio: Il teaser trailer

News Serie TV

Il thriller di fantascienza si basa sul film omonimo di Bong Joon-Ho.

Snowpiercer ha una data di uscita anche in Italia. La serie tv tratta dall'omonimo film di Bong Joon-Ho, con Jennifer Connelly e Daveed Diggs tra i protagonisti, sarà disponibile in streaming su Netflix dal 25 maggio, con due nuovi episodi ogni settimana a pochi giorni di distanza dagli Stati Uniti. Per l'occasione, la piattaforma ne ha diffuso un nuovo teaser trailer.

La trama e il cast di Snowpiercer

Snowpiercer si presente come un thriller d'azione ambientato in un futuro in cui il mondo è diventato un deserto di ghiaccio. Sette anni dopo l'inizio di questa nuova era glaciale, gli unici uomini ad essere sopravvissuti viaggiano su un treno gigantesco, in perpetuo movimento intorno alla Terra, in attesa che le temperature tornino a essere vivibili. I vagoni fungono da spartiacque tra le diverse classi sociali. Il prigioniero Layton Well (Diggs) si trova in coda al treno, tra i più poveri, mentre Melanie Cavill (Connelly), anche la voce del treno, è in prima classe con i ricchi. Quando le politiche di sopravvivenza e le ingiustizie sociali diventano insostenibili, si scatena una rivoluzione che mette a rischio il funzionamento del treno e con esso la sopravvivenza della razza umana.

Scritta dal co-ideatore di Orphan Black Graeme Manson, la serie coinvolge anche gli attori Alison Wright (The Americans), Mickey Sumner, Katie McGuinness (Hollywood), Susan Park (Ghostbusters), Lena Hall, Annalise Basso (The Red Road), Sam Otto (Collateral), Sheila Vand (Argo), Roberto Urbina (Narcos) e Sasha Frolova (Red Sparrow). La regia è invece di James Hawes (Doctor Who, Black Mirror).