La serie tv basata su Alien: Nuovi dettagli dall'ideatore Noah Hawley

La serie "non è la storia di Ripley", ha detto l'ideatore di Fargo e Legion. Parla invece di "disuguaglianza".

Negli ultimi anni, Noah Hawley ha raccolto consensi in giro per il piccolo schermo con Fargo e Legion. Ora lo sta impegnando un nuovo progetto, sempre per la rete via cavo FX, il quale sta facendo parlare molto di sé perché si tratta fondamentalmente di una serie tv ambientata nel mondo di uno dei franchise di fantascienza più amati di sempre, Alien. L'ultima volta, Hawley l'aveva descritta come un mix tra "l'horror indimenticabile del primo film e l'azione del secondo", senza aggiungere altro se non che sarà ambientata sulla Terra. Adesso che ha completato la stesura delle prime due sceneggiature, emerge finalmente qualche dettaglio in più.

Alien: Noah Hawley parla della serie tv

Nel corso di una chiacchierata con Vanity Fair, Hawley è andato dritto al nocciolo della questione chiarendo che la serie tv non si concentra sulla storia di Ellen Ripley come molti hanno sospettato. Il personaggio reso iconico da Sigourney Weaver è perfetto così com'è, sebbene questo non significhi che non eserciterà la propria influenza. "Le storie di alieni sono sempre intrappolate... Intrappolate in una prigione, intrappolate in un'astronave. Ho pensato che sarebbe stato interessante aprirle un po' in modo che la posta in gioco del 'Cosa succede se non riesci a contenerli?' fosse più immediata", ha esordito lo sceneggiatore.

Poi una fondamentale precisazione: "Non è la storia di Ripley. È uno dei migliori personaggi di tutti i tempi, penso che la sua storia sia stata raccontata in modo piuttosto perfetto e non voglio fare danni" ha detto, prima di aggiungere che il personaggio ha comunque influenzato la sua visione, che secondo lui è in un certo qual modo una storia sulla disuguaglianza. "C'è quella fantastica linea di dialogo di Sigourney Weaver a Paul Reiser in cui dice: 'Non so proprio quale specie sia peggiore. Loro non li vedi fregarsi l'uno con l'altro per una sporca percentuale!'". La serie affronta la guerra di classe e "cosa succede quando la disuguaglianza con cui stiamo lottando oggi non viene risolta. Se, come società, non riusciamo a capire come sostenerci a vicenda e condividere la ricchezza, cosa ci succederà?".

L'elemento umano del franchise

Hawley ha aggiunto che concentrarsi sull'elemento umano del franchise scaturisce dal desiderio di esplorare le tematiche più ampie dei film. "Sono dei fantastici film di mostri, ma non sono solo film di mostri", ha spiegato. "Hanno a che fare con l'umanità intrappolata tra il nostro passato primordiale e parassita e il nostro futuro fatto di intelligenza artificiale - ed entrambi stanno cercando di ucciderci. Qui abbiamo degli esseri umani, e non possono né andare avanti né tornare indietro. Quindi lo trovo davvero interessante".