La serie antologica Tales of the Walking Dead in tv la prossima estate: I nuovi dettagli

La rete americana AMC ha annunciato anche di quanti episodi si comporrà la serie e chi ne sarà lo showrunner.

Come vi stiamo assicurando da mesi, il fatto che The Walking Dead terminerà con l'undicesima stagione, un terzo della quale è già andato in onda (in Italia è disponibile in streaming su Disney+), non significa che il tempo per raccontare le storie dei sopravvissuti all'apocalisse zombie si stia esaurendo. Il franchise rimarrà vivo e vegeto grazie non solo a Fear the Walking Dead ma anche a diverse altre interazioni, una delle quali è la serie antologica Tales of the Walking Dead. Nelle scorse ore, l'americana AMC ha annunciato che il nuovo spin-off arriverà in tv nell'estate del 2022, rivelando nel frattempo alcuni dettagli inediti.

I nuovi dettagli di Tales of the Walking Dead

Tales of the Walking Dead si comporrà di 6 episodi le cui riprese cominceranno all'inizio del prossimo anno, con la sceneggiatrice di The Walking Dead e Fear the Walking Dead Channing Powell a bordo come showrunner. "Questa serie, più di ogni altra, si basa su nuove voci, prospettive e idee, dando vita a storie diverse da quelle che abbiamo raccontato prima", ha spiegato il produttore esecutivo e demiurgo del franchise Scott M. Gimple. "Sono entusiasta di dare la mia consulenza a Channing, contribuendo in ogni modo possibile per rendere reali queste nuove visioni per i migliori fan della tv".

Ma qual è l'idea dietro Tales of the Walking Dead? Dagli annunci precedenti sappiamo che ciascun episodio o ciclo di episodi della serie racconterà storie indipendenti incentrate su personaggi già incontrati nel franchise, gettando nuova luce sui loro retroscena, o del tutto nuovi. Powell "ha iniziato come fan di The Walking Dead ed è finita a fare la showrunner di quello che si spera sarà uno degli spin-off più singolari della serie. È pazzesco", ha aggiunto Gimple. "Abbiamo spinto, tirato e colpito i confini di questo universo per offrirvi qualcosa di nuovo e inaspettato, mentre continuiamo a prenderci cura di ciò che il pubblico ha amato così tanto della serie principale".