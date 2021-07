La ruota del tempo: Prime Video svela il poster ufficiale e il mese di uscita dell'attesa serie fantasy

News Serie TV

Adattamento tv della popolare saga letteraria di Robert Jordan, il drama arriverà in streaming a novembre.

Gli appassionati di serie tv fantasy attendono con molta curiosità La ruota del tempo, adattamento tv dell'acclamata saga The Wheel of Time di Robert Jordan che arriverà in streaming su Prime Video entro la fine dell'anno. In occasione del [email protected], il servizio di video in streaming di Amazon ha svelato il poster ufficiale e dato informazioni più precise sull'uscita, novembre 2021, sebbene una data precisa non sia stata ancora resa nota.

La ruota del tempo: La trama e il poster con Rosamund Pike

Nella locandina vediamo in primo piano la protagonista Rosamund Pike (Gone Girl - L'amore bugiardo) nei panni di Moiraine, una componente di una organizzazione tutta al femminile incredibilmente potente chiamata Aes Sedai, in un mondo epico in cui la magia può essere utilizzata soltanto da alcune donne. Al suo arrivo nella piccola città di Two Rivers, Moiraine inizia il suo pericoloso viaggio intorno al mondo insieme a cinque giovani uomini e donne, uno dei quali si profetizza sia il Drago Rinato, destinato a salvare o a distruggere l’umanità. La serie è stata adattata per la televisione dal produttore esecutivo e showrunner Rafe Judkins (Agents of S.H.I.E.L.D., Hemlock Grove), mentre Uta Briesewitz ha diretto i primi due episodi. Amazon ha già rinnovato la serie per una seconda stagione ancora prima del debutto della prima, dimostrando grande fiducia nel progetto.

Il cast

Il vasto cast include anche Sophie Okonedo (Flack) nei panni della leggendaria Amyrlin Seat, Siuan Sanche; Kae Alexander (Krypton) come Min Farshaw, Kate Fleetwood (Harlots) come Liandrin Guirale, Peter Franzen (Vikings) nel ruolo di Stepin, Clare Perkins (EastEnders) nei panni di Kerene Nagashi, Daniel Henney (Criminal Minds) in quelli di al'Lan Mandragoran, Madeline Madden (Picnic at Hanging Rock) che sarà Egwene Al'Vere, Marcus Rutherford (Bulletproof) come Perrin Aybara, Barney Harris (Clique) come Mat Cauthon, Zoe Robins (Power Rangers Ninja Steel) nel ruolo di Nynaeve e Josha Stradowski (High Flyers) in quello di Rand Al'Thor.