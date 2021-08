La ruota del tempo: Le prime immagini della nuova serie fantasy di Prime Video

News Serie TV

Adattamento tv della saga letteraria di Robert Jordan, il drama con Rosamund Pike arriverà in streaming a novembre.

Attesa ormai da quasi tre anni su Prime Video - precisamente da ottobre 2018 quando è stata ordinata ufficialmente dal servizio di video in streaming - La ruota del tempo si svela ora finalmente nelle prime foto ufficiali pubblicate in anteprima da Entertainment Weekly. Adattamento tv dell'acclamata saga The Wheel of Time di Robert Jordan, la serie fantasy debutterà a novembre 2021 sul servizio di video in streaming di Amazon e c'è già chi l'ha accostata a Il Trono di Spade, in virtù della popolarità e della ricchezza del franchise. Per l'occasione, lo showrunner Rafe Judkins (Agents of S.H.I.E.L.D., Hemlock Grove) e gli addetti ai lavori hanno parlato della serie e dato anche qualche anticipazione.

La trama e il cast de La ruota del tempo

La ruota del tempo è ambientata in un mondo epico e tentacolare in cui la magia può essere utilizzata esclusivamente da alcune donne. La serie segue Moiraine (Rosamund Pike, L'amore bugiardo), alla guida di un'organizzazione tutta al femminile incredibilmente potente chiamata Aes Sedai, al suo arrivo nella piccola città di Two Rivers. Lì inizia il suo pericoloso viaggio intorno al mondo insieme a cinque giovani uomini e donne, uno dei quali si profetizza sia il Drago Rinato, destinato a salvare o a distruggere l’umanità.

Oltre a Rosamund Pike - che è anche produttrice - il corposo cast include anche Daniel Henney (Criminal Minds), Sophie Okonedo (Ratched), Kae Alexander (Il Trono di Spade), Kate Fleetwood, Madeleine Madden (Picnic at Hanging Rock), Barney Harris (Clique), Zoë Robins (Shannara), Josha Stradowski e molti altri.

La ruota del tempo: Dai libri al piccolo schermo

Prima de Il Trono di Spade nessuno ha osato adattare un'epica saga letteraria così imponente in una serie tv. Ma la serie tratta da Le cronache del ghiaccio e del fuoco di George R.R. Martin ha aperto la strada e Rafe Judkins ha accolto di buon grado la sfida di trasportare sul piccolo schermo ben 15 romanzi (non a caso la serie è stata già rinnovata in anticipo per una seconda stagione) nella speranza di far appassionare anche chi non è fan della saga. Per farlo, ha deciso di affidarsi alla costruzione del mondo dell'autore senza stravolgere troppo la trama dei libri. "Cerco di attenermi alla spina dorsale e al cuore dei libri, e di portarli sullo schermo", ha spiegato Judkins a Entertainment Weekly. "Se riesco a farlo con successo, la storia e i personaggi si venderanno da soli".

Una storia di donne ambientata in un mondo matriarcale

La ruota del tempo si caratterizza anche per dare un risalto particolare ai personaggi femminili, che qui non sono donne che devono travestirsi da uomo per prevalere (come accade, per esempio, ne Il Signore degli Anelli) e neppure eroine che subiscono spesso la violenza degli uomini, come ne Il Trono di Spade. "Il mondo de La ruola del tempo è essenzialmente matriarcale. "Le nostre non sono solo un gruppo di principesse che gironzolano in bei vestiti", ha detto la costumista della serie Isis Mussenden. "Queste sono donne che fanno lavori. Si stanno occupando del governo, si prendono cura degli altri". L'Aes Sedai più importante della Ruota del Tempo è Moiraine, una vera e propria guida in grado di canalizzare la forza magica e privare della stessa i pochi uomini che sono ancora in grado di accedere alla magia. Nella foto qui in alto vediamo, per esempio, il personaggio di Logain (interpretato dall'attore de La casa di carta Álvaro Morte), incatenato perché ritenuto la reincarnazione del Drago.. "Proprio come gli uomini cercano spesso di spegnere il potere femminile nel nostro mondo, le Aes Sedai stanno cercando di impedire a quest'uomo di diventare troppo potente", ha spiegato Judkins.

Nella prima delle due foto in basso, infine, conosciamo i personaggi di Egwene al'Vere (Madeleine Madden) e Rand al'Thor (Josha Stradowski) che si conoscono da tutta la vita nel villaggio di Two Rivers, ma ora si trovano insieme imbarcati in un epico viaggio in giro per il mondo. Nell'ultima foto, invece, c'è Lan (Daniel Henney) che protegge Moiraine (Rosamund Pike) dall'oscurità di Shadar Logoth.

Foto: Jan Thijs/Amazon Studios via Entertainment Weekly