La Ruota del Tempo arruola tre nuovi attori nella seconda stagione

Guy Roberts, Arnas Fedaravicius e Gregg Chillingirian si sono uniti al cast della serie fantasy di Amazon Prime Video con ruoli ricorrenti.

Attualmente in streaming con un nuovo episodio della prima stagione su Amazon Prime Video ogni venerdì, La Ruota del Tempo guarda già al prossimo ciclo di episodi visto che è stata rinnovata con largo anticipo. In vista della seconda stagione, la serie fantasy tratta dalla fortunata saga fantasy di Robert Jordan completa il cast con tre nuovi personaggi ricorrenti interpretati dagli attori Guy Roberts, Arnas Fedaravicius e Gregg Chillingirian.

La trama de La Ruota del Tempo

La Ruota del Tempo, adattata per la tv dall’executive producer e showrunner Rafe Judkins, è una delle saghe fantasy di maggior successo, con oltre 90 milioni di libri venduti. La serie è ambientata in un mondo epico e tentacolare in cui la magia esiste e solo alcune donne possono utilizzarla. La storia segue Moiraine (Rosamund Pike), componente di una organizzazione tutta al femminile incredibilmente potente chiamata Aes Sedai, al suo arrivo a Two Rivers. Lì inizia il suo pericoloso viaggio intorno al mondo insieme a cinque giovani uomini e donne, uno dei quali si profetizza sia il Drago Rinato, destinato a salvare o a distruggere l’umanità.

I nuovi personaggi e le anticipazioni

Secondo Deadline, le new entry appena annunciate faranno il loro debutto nella prossima stagione. Guy Roberts (a sinistra nella foto in alto) - che è direttore artistico della Prague Shakespeare Company in Repubblica Ceca - interpreterà Uno Nomesta, un burbero soldato con un occhio solo che serve Lord Agelmar. Arnas Fedaravicius (al centro nella foto in alto) - attore lituano già visto in The Last Kingdom - sarà Masema, un guerriero tranquillo e coraggioso che serve Lord Agelmar. Gregg Chillingirian (a destra nella foto in alto) - visto nella serie di Sky A Discovery of Witches - vestirà i panni di Ingtar Shinowa, un signore e soldato proveniente da terre devastate dalla guerra.

I tre attori raggiungono i precedentemente annunciati Ceara Coveney (che interpreterà Elayne Trakand, uno dei personaggi preferiti dai fan dei libri), Natasha O'Keeffe (Peaky Blinders) e Meera Syal (Broadchurch) che pure vedremo a partire dalla seconda stagione. Queste ultime due interpreteranno, a detta dello showrunner, "due dei personaggi più importanti della serie".