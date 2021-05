La reunion di Friends: Jennifer Aniston e David Schwimmer come Rachel e Ross? La rivelazione che ha lasciato di stucco i fan

News Serie TV

Durante lo speciale gli interpreti di una delle coppie più amate della sitcom hanno svelato di aver condiviso una cotta durante le riprese.

D'ora in poi l'ennesimo rewatch di Friends sarà un'esperienza completamente nuova, ne siamo certi. Il motivo è una rivelazione - a dir poco scioccante - che due dei protagonisti della serie, Jennifer Aniston e David Schwimmer, hanno fatto durante la chiacchieratissima reunion, in Italia disponibile su Sky e in streaming su NOW. Pare che tra i due attori, che nella sitcom hanno interpretato le due metà della "shippatissima" coppia formata da Rachel e Ross, ci sia stata chimica anche lontano dalle telecamere e che Aniston e Schwimmer fossero addirittura inseparabili durante le riprese delle prime due stagioni di Friends.

Jennifer Aniston e David Schwimmer avevano una cotta sul set di Friends

L'occasione per la rivelazione è arrivata quando il presentatore dello speciale James Corden ha chiesto ai sei protagonisti se fosse nata qualche storia d'amore sul set di Friends. "Durante la prima stagione, avevo una cotta per Jen", ha risposto Schwimmer. "Ed era reciproca", ha aggiunto Aniston. I due, insomma, si piacevano a vicenda ma quella cotta - per fortuna o per sfortuna - non è mai sfociata in una relazione. "A un certo punto, avevamo una cotta l'uno per l'altra ma non è mai successo nulla. Uno dei due infatti era sempre impegnato, in momenti diversi, in un'altra relazione e non abbiamo mai oltrepassato certi limiti", ha spiegato meglio l'interprete di Ross.

Ma c'è di più: tutta la tensione e l'attrazione fisica che c'era davvero tra Aniston e Schwimmer i due attori le hanno riversate nei loro personaggi! "Ricordo di aver detto una volta a David, 'Sarà un vero peccato se la prima volta che io e te ci baciamo davvero sarà sulla televisione nazionale'", ha ricordato Jennifer Aniston. “Alla fine, la prima volta che ci siamo baciati è stata proprio in quel bar. Quindi abbiamo semplicemente incanalato tutta la nostra adorazione e amore reciproco in Ross e Rachel", ha aggiunto. Della cosa erano a conoscenza anche i colleghi. "Lo sapevamo", hanno commentato Matthew Perry e Courteney Cox, quasi all'unisono. Ma, come ha spiegato Cox, il fatto che i due attori non si siano mai messi effettivamente insieme è stata probabilmente una benedizione. Se le cose fossero diventate più serie e poi la relazione non avesse funzionato, la loro chimica sullo schermo si sarebbe probabilmente spenta.

Da oggi in avanti, tuttavia, quando rivedremo Friends sarà impossibile non notare un certo affiatamento tra i due!