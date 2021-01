La ragazza di prima: BBC e HBO Max lavorano all'adattamento del romanzo di J.P. Delaney con Gugu Mbatha-Raw protagonista

News Serie TV

La star di The Morning Show è a bordo del nuovo progetto basato sul thriller psicologico The Girl Before.

La star di The Morning Show Gugu Mbatha-Raw è stata scelta per il ruolo da protagonista nell'adattamento tv di The Girl Before, romanzo besteller di J.P. Delaney edito anche in Italia da Mondadori con il titolo La ragazza di prima. Al progetto, secondo Deadline, sta lavorando BBC insieme alla società di produzione 42 (la stessa della miniserie Netflix The English Game) e a un partner internazionale, molto probabilmente la statunitense HBO Max.

The Girl Before: I primi dettagli sulla serie TV dal libro La ragazza di prima

Il romanzo del 2016 di J.P. Delaney, che ha venduto più di un milione di copie in tutto il mondo, ruota attorno a Jane, una donna traumatizzata che si innamora di una bellissima casa minimalista rimanendo affascinata dall'architetto che l'ha progettata. Ma quando scopre che un'altra donna problematica è morta in quella stessa casa di One Folgate Street tre anni prima, inizia a chiedersi se la sua storia non sia solo la replica di quella accaduta alla ragazza che l'ha preceduta. La serie, che originariamente doveva essere un film diretto da Ron Howard, è supervisionata dallo stesso autore del libro, è scritta da Marissa Lestrade (Deep State) e diretta dalla regista nominata all'Emmy per Killing Eve Lisa Brühlmann.

Gugu Mbatha-Raw: Una carriera in ascesa

Per Mbatha-Raw, scelta per il ruolo di Jane, si tratta dell'ennesima conferma del suo successo. Molto apprezzata accanto a Reese Whiterspoon e Jennifer Aniston nel drama di AppleTV+ The Morning Show, l'attrice è stata recentemente scelta anche come protagonista di un'altra serie del servizio, il thriller psicologico Surface. Precedentemente, era rimasta nel cuore degli spettatori per la sua interpretazione nell'episodio di Black Mirror "San Junipero", mentre prossimamente sarà nel cast della serie di Disney+ incentrata su Loki.