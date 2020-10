La prima foto del prequel di SpongeBob, Reba McEntire in Pomodori verdi fritti alla fermata del treno e altre news in breve

News Serie TV

Kamp Koral: SpongeBob's Under Years, lo spin-off prequel della serie animata di successo SpongeBob, si mostra in una prima foto ufficiale in attesa dell'arrivo in tv, previsto negli Stati Uniti sul servizio di video in streaming Paramount+ (l'attuale CBS All Access) nel 2021.

Prodotta dai Nickelodeon Animation Studio e animata al computer e non in modo più tradizionale come la serie originale, Kamp Koral segue una versione più giovane della spugna di mare, quando all'età di 10 anni si ritrovò a trascorrere l'estate in campeggio, costruendo falò subacquei, catturando meduse selvatiche e nuotando nel Lago Yuckymuck. Nello spin-off, lungo 13 episodi, SpongeBob incontrerà per la prima volta Patrick, Sandy, Squiddi Tentacolo, Plankton e Mr. Krabs, oltre a tanti altri personaggi nuovi - come Nobby e Narlene, due fratelli narvalo che vivono nei boschi attorno a Kamp Koral - intraprendendo con loro tante avventure tipiche del campeggio, inclusa una caccia al tesoro.

Reba McEntire su NBC con il remake tv di Pomodori verdi fritti alla fermata del treno

Una nuova serie con protagonista la regina del country Reba McEntire potrebbe arrivare presto in tv. NBC sta collaborando con quest'ultima, il veterano dello schermo Norman Lear e la sceneggiatrice Jennifer Cecil (Private Practice, Brothers & Sisters) allo sviluppo di Fried Green Tomatoes, drama con episodi da un'ora basato sul film del 1991 candidato a due Oscar Pomodori verdi fritti alla fermata del treno, a sua volta l'adattamento del romanzo di Fannie Flagg Pomodori verdi fritti al caffè di Whistle Stop. Il progetto si propone di ammodernare la storia originale, concentrandosi sui discendenti dei suoi personaggi. McEntire interpreterà un'odierna Idgie Threadgoode che, a un decennio dall'ultima volta, torna a Whistle Stop e qui deve confrontarsi con una città cambiata, una figlia estraniata, una caffetteria che arranca e uno di quei segreti che cambiano la vita. L'autrice del romanzo darà il suo contributo come produttrice esecutiva, accanto a McEntire, Lear e Cecil.

Il metodo Kominsky promuove Kathleen Turner

Dopo la notizia del passo indietro di Alan Arkin, che non riprenderà il ruolo di Norman nella terza e ultima stagione, i produttori della comedy di Netflix Il metodo Kominsky provano a risollevare l'umore dei fan annunciando la promozione al grado di regolare dell'attrice Kathleen Turner, apparsa in un episodio del ciclo precedente come Roz Volander, l'ex moglie di Sandy (Michael Douglas). Questo permetterà agli sceneggiatori di coinvolgerla maggiormente, anche in tutti gli episodi se necessario. Un medico altamente qualificato con il quale Sandy ha avuto una relazione molto instabile, l'ultima volta Roz aveva raggiunto Los Angeles per trascorrere del tempo con la figlia Mindy (Sarah Baker).

Ken Marino e altre due aggiunte al cast di Wilde Things

CBS ha ingaggiato Ken Marino (Veronica Mars), Milan Carter e Juliet Donenfeld (Lo show di Big Show) per un ruolo regolare in Wilde Things, la comedy degli ideatori di Will & Grace Max Mutchnick e David Kohan della quale è stato ordinato il pilota. I tre raggiungono Julie Bowen (Modern Family) e Stephanie Koenig. Conosciuta precedentemente con i titoli Raised by Wolves e The Big Bad Wolfes, Wilde Things racconta di Frankie Wolfe (Bowen), una donna ferocemente indipendente e di grande successo il cui mondo è sconvolto quando decide di far entrare qualcuno nella sua vita per la prima volta. Si tratta di Quinn (Donenfeld), l'undicenne che ha adottato e che ora dovrà crescere, occasionalmente con l'aiuto della sua fragile e nevrotica sorella, Mary (Koenig). Marino interpreterà Joe, l'amico-con-benefici di Frankie, un giornalista e la fonte primaria di informazioni sulle celebrità che potrebbero aver bisogno dei di lei servigi. Carter, che sostituisce Jeremy D. Howard, scelto inizialmente per il ruolo, sarà invece Lenny, l'assistente anticonformista di Frankie, nonché suo sponsor alla Alcolisti Anonimi.

Ms. Pat si aggiunge all'offerta di BET+

Il servizio di video in streaming BET+ ha ordinato Ms. Pat, comedy di 10 episodi basata sulle esperienze della comica Patricia 'Ms. Pat' Williams. La serie segue quest'ultima nei panni di un'ex criminale diventata una casalinga e madre dei sobborghi il cui spirito frenetico e resiliente è stato forgiato nelle strade di Atlanta. Il resto del cast include J. Bernard Calloway (City on a Hill), Tami Roman (Truth Be Told), Vince Swann, Theodore Barnes (The Goldbergs) e l'esordiente Briyana Guadalupe.

Showtime rinuncia a The President Is Missing

The President Is Missing, il romanzo scritto dall'ex Presidente degli Stati Uniti d'America Bill Clinton insieme con l'affermato scrittore James Patterson, non diventerà una serie di Showtime. Lo ha rivelato a Variety uno dei protagonisti, Ann Dowd, sostenendo che il progetto è stato cestinato sia a causa delle circostanze create dalla pandemia di Covid-19 sia a causa dell'attuale situazione politica. Nella serie, incentrata su un Vicepresidente che si ritrova inaspettatamente alla guida del Paese, avrebbero dovuto recitare anche Paul Adelstein (Prison Break), Janet McTeer (Ozark) e Michael Rooker (The Walking Dead).