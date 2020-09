La nuova Batwoman nella prima foto condivisa da Javicia Leslie

News Serie TV

L'attrice sostituirà Ruby Rose nella seconda stagione, attesa in tv per il prossimo anno.

Il 2021 è ancora lontano, quindi perché non cominciare a rifarsi gli occhi? Javicia Leslie, l'attrice che ha preso il posto di Ruby Rose al centro dello schermo nella serie supereroistica di The CW Batwoman dopo la decisione della collega di fare un passo indietro per motivi di salute, si è mostrata per la prima volta nei panni della giustiziera mascherata di Gotham Ciry in una foto condivisa su Instagram nel fine settimana.

Javicia Leslie, la nuova Batwoman

"Attenta, Gotham. Sono vestita e pronta a cominciare", ha scritto Leslie nella didascalia. "Gusto il tempo che Ryan Wilder dia il suo tocco al Batcostume". L'attrice non interpreterà infatti Kate Kane, il personaggio della Rose, la cui scomparsa sarà uno dei misteri al centro della nuova stagione, ma una nuova vigilante, Ryan Wilder appunto, la quale evidentemente indosserà un costume leggermente diverso da chi l'ha preceduta. Parlando di questo, la showrunner di Batwoman Caroline Dries aveva detto in una precedente occasione che il costume di Ryan "si evolverà" nel corso della stagione.

Ma chi è la nuova Batwoman? Come vi stiamo raccontando da settimane, Ryan Wilder è una giovane donna molto diversa da Kate Kane. Una venticinquenne simpatica, disorganizzata, un po' sciocca e prorompente che nella sua vita non ha mai avuto qualcuno capace di tenerla sulla buona strana, motivo per il quale ha passato gli ultimi anni tra problemi di tossicodipendenza, schivando la polizia e mascherando il suo dolore con pessimi comportamenti. Rimessasi in sesto e tornata sobria, Ryan ora vive in un furgone con la sua pianta. È una ragazza che ruberebbe il latte a un gatto randagio e che potrebbe ucciderti a mani nude, perché una combattente pericolosissima, altamente qualificata ed estremamente disciplinata. Lei è anche apertamente lesbica, nonché atletica, schietta, appassionata e fallibile.

Il saluto di Ruby Rose

Rose ha spiegato che a scoraggiarla è stato il troppo lavoro richiestole dalla produzione, com'è giusto che sia per un ruolo da protagonista, ma per lei insostenibile dopo essersi sottoposta a un delicato intervento chirurgico alla schiena. Della nuova Batwoman, ha detto invece: "Sono così felice che Batwoman sarà interpretata da una straordinaria donna di colore. Voglio congratularmi con Javicia Leslie per aver preso in consegna il Batmantello. Stai per unirti a un cast e una troupe fantastici. Non vedo l'ora di vedere la seconda stagione, sarai straordinaria!!". Leslie ha affermato: "Sono estremamente orgogliosa di essere la prima attrice nera a interpretare l'iconico ruolo di Batwoman in televisione, e in quanto donna bisessuale, sono onorata di unirmi a questo show rivoluzionario, che è stato un tale pioniere per la comunità LGBTQ+".