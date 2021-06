La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni debutta su Disney+ con un doppio episodio: I character poster

News Serie TV

Nella serie Tony Hale interpreta un doppio ruolo nei panni dei fratelli gemelli Mr. Benedict e L.D. Curtain.

L'istrionico Tony Hale si mostra nel doppio ruolo di Mr. Benedict e del dottor L.D. Curtain nei character poster ufficiali de La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni, la nuova serie per ragazzi e famiglie che debutterà in streaming su Disney+ con un doppio episodio il prossimo 25 giugno.

La trama e il cast de La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni

Scritta da Matt Manfredi e Phil Hay basandosi sui romanzi di Trenton Lee Stewart (in Italia il primo volume è disponibile edito da Mondadori dallo scorso 15 giugno), La Misteriosa Accademia dei Giovani Geni racconta la storia di quattro orfani fuori dal comune che, dopo aver vinto una competizione per una borsa di studio, vengono reclutati dal bizzarro signor Benedict (Hale) per intraprendere una pericolosa missione che ha lo scopo di salvare il mondo da una crisi globale nota come L'Emergenza. Reynie, Sticky, Kate e Constance (Mystic Inscho, Seth Carr, Emmy DeOliveira e Marta Kessler) devono infiltrarsi nel misterioso Istituto per l'apprendimento della Veritas e dell'Illuminazione per scoprire la verità che si nasconde dietro la crisi. Quando il preside, il sofisticato Dott. Curtain, che è il gemello malvagio di Benedict, viene identificato come il probabile responsabile di questo panico mondiale, i ragazzi de Il Misterioso Club Benedict devono escogitare un piano per sconfiggerlo. Ecco tutti i poster dei personaggi appena diffusi da Disney+.

Jamie Tarses, Karen Kehela Sherwood, Deepak Nayar, David Ellender, Matt Loze, James Bobin, Matt Manfredi e Phil Hay sono i produttori esecutivi della serie. Darren Swimmer e Todd Slavkin sono invece gli showrunner. Negli otto episodi della serie recitano anche Kristen Schaal (The Last Man on Earth), Ryan Hurst (The Walking Dead), MaameYaa Boafo (Ramy) e Gia Sandhu.

Qui in basso trovate ance il trailer ufficiale italiano.