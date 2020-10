La fantastica signora Maisel potrebbe finire prima del previsto? I dubbi di Amy Sherman-Palladino

News Serie TV

A causa della pandemia, la serie di Amazon Prime Video potrebbe dover anticipare il finale: le riprese della quarta stagione, intanto, iniziano a gennaio.

Midge Maisel potrebbe dover rinunciare al suo sogno di una brillante carriera prima di quanto pensassimo. La creatrice de La fantastica signora Maisel Amy Sherman-Palladino ha confessato che, insieme al marito e collaboratore Daniel Palladino, sta pensando di anticipare il finale della comedy di successo di Amazon Prime Video. Il motivo, naturalmente, è la pandemia da Covid-19 che, secondo la sceneggiatrice, potrebbe rivoluzionare completamente i piani.

Finale anticipato per La fantastica signora Maisel? La creatrice ci sta pensando

Durante un panel virtuale organizzato in occasione del Woodstock Film Festival, Sherman-Palladino ha espresso le sue perplessità circa la possibilità di portare oltre la quarta stagione La fantastica signora Maisel. "Stiamo cercando di capirlo adesso, perché le cose ora sono diverse. Dobbiamo vedere quanto peneremo in questa stagione", ha detto la sceneggiatrice aggiungendo che il futuro della serie è legato all'impatto che la pandemia avrà sulle riprese della quarta stagione che, già rimandate, dovrebbero iniziare a gennaio.

La fantastica signora Maisel: Quante stagioni ancora?

"Girare sarà una vera sfida quest'anno. Penso che l'esperienza ci dirà molto sul futuro dello show. La fantastica signora Maisel è stata creata per essere un certo tipo di serie. È una produzione molto grande e si gira soprattutto all'aperto. Ha bisogno di spazio ed energia. Non è uno show che si può fare in spazi ristretti", ha spiegato inoltre Amy Sherman-Palladino. La creatrice ha fatto intendere di avere le idee molto chiare sulla storia che vuole scrivere per Midge e soprattutto sul finale ma non si è spinta a rivelare quante stagioni vorrebbe ancora scrivere. In un'intervista rilasciata a The Hollywood Reporter nel 2017, tuttavia, aveva dichiarato di avere in mente una storia di quattro o cinque stagioni. L'unica cosa certa è che, a suo dire, il sipario sulla serie non dovrebbe calare con la stagione 4. "Non vogliamo rimanere se non saremo i benvenuti. Midge ha un viaggio da compiere, la sua è una vera lotta e non la porterà certo ad essere una riccona, che vive in un attico con molti chihuahua. Sappiamo dove vogliamo andare a parare e a che punto vogliamo interrompere la storia ma non sappiamo quanti episodi ci vorranno per arrivarci", ha ribadito lasciando quindi le porte aperte a qualsiasi eventualità.