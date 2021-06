La fantastica signora Maisel ospita anche Kelly Bishop nella quarta stagione!

News Serie TV

La Emily Gilmore di Una mamma per amica si riunisce con Amy Sherman-Palladino e Milo Ventimiglia nella serie di Prime Video.

A questo punto ci viene da pensare che la quarta stagione de La fantastica signora Maisel possa essere ambientata a Stars Hollow: dopo l'ex Jess di Una mamma per amica Milo Ventimiglia, anche Kelly Bishop, che nella serie sulle ragazze Gilmore interpretava la matriarca Emily Gilmore, si è unita al cast della serie di Prime Video creata dalla stessa ideatrice, Amy Sherman-Palladino. L'annuncio è arrivato con un video diffuso sulle pagine social ufficiali de La fantastica signora Maisel nel quale vediamo l'attrice vagare sul set in abiti anni '50.

If looks could kill. 👀 Ladies and gentlemen, please welcome Kelly Bishop to Season 4 of The Marvelous Mrs. Maisel! pic.twitter.com/5Veko919zO — The Marvelous Mrs. Maisel (@MaiselTV) June 29, 2021

Kelly Bishop nella stagione 4 de La fantastica signora Maisel: Cosa sappiamo

Sfortunatamente, come spesso accade per le novità relative a questa serie, non sappiamo nulla sul ruolo riservato a Bishop. Gli unici indizi arrivano dal video che vedete sopra, girato probabilmente sul set della quarta stagione i cui lavori stanno proseguendo a New York (non è stata ancora indicata una data di uscita su Prime Video). Per l'attrice si tratta della seconda collaborazione con i coniugi Palladino dopo Una mamma per amica, visto che era apparsa anche nel loro dramedy Bunheads andato in onda qualche stagione fa su ABC Family.

Una mamma per amica incontra La fantastica signora Maisel: Tutti gli attori che hanno recitato in entrambe le serie

Bishop si aggiunge così alla lunga lista di star che da Una mamma per amica sono sbarcate nella serie di Prime Video. Oltre al suddetto Milo Ventimiglia (al quale, hanno anticipato i Palladino, sarebbe stato riservato un ruolo molto particolare e diverso dal solito) che vedremo nei prossimi episodi, ne La fantastica signora Maisel hanno recitato anche Alex Borstein, Liza Weil, Emily Bergl, e il compianto Brian Tarantina.