La fantastica signora Maisel 4 a febbraio su Amazon Prime Video: Il primo teaser

Annunciata finalmente la data di uscita dell'attesa quarta stagione della serie creata da Amy Sherman-Palladino: ecco quando ritroveremo l'esplosiva Midge.

Accendete i microfoni e riscaldate la voce perché Midge Maisel sta per tornare davvero! Dopo aver diffuso il primo poster della quarta stagione, Amazon Prime Video ha finalmente annunciato la data di uscita de La fantastica signora Maisel 4 e ha svelato il primo teaser trailer, che vedete in basso. L'appuntamento è per il 18 febbraio 2022, con due nuovi episodi ogni venerdì per quattro settimane.

La fantastica signora Maisel: La trama della quarta stagione

Nella quarta stagione ritroviamo Midge (Rachel Brosnahan) catapultata negli anni '60. C'è aria di cambiamento e cercando di affinare il suo show, la protagonista trova un ingaggio che le permette di avere carta bianca per quello che riguarda la sua creatività. Ma l’impegno che mette nella sua arte – e il tempo che le dedica – crea una spaccatura fra lei, la sua famiglia e gli amici. L'ultima volta, lo ricorderete, l'avevamo lasciata senza un lavoro e senza un soldo dopo una battuta un po' troppo azzardata sulla sessualità di Shy Baldwin con cui era in tour.

Nel nuovo teaser (il primo di quattro teaser che verranno rilasciati da qui a febbraio) Midge afferma che si esibirà di nuovo solo se potrà essere la vera protagonista sulla scena e non semplicemente curare il numero di apertura; ma Susie (Alex Borstein) non è così sicura che il suo cliente possa accettare la proposta.

Il cast: Le attese new entry della quarta stagione

Attese guest star della quarta stagione de La fantastica signora Maisel saranno le ex star di Una mamma per amica Kelly Bishop e Milo Ventimiglia a cui sono stati affidati ruoli ancora misteriosi. Oltre a loro e ai volti già noti delle scorse stagioni, nei nuovi episodi vedremo anche Reid Scott (Veep), Kayli Carter (Mrs. America), Jason Ralph (The Magicians, che è anche il marito di Rachel Brosnahan), Gideon Glick (The Detour) e la leggenda del cinema americano John Waters.