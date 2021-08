La famiglia Addams: Luis Guzmán sarà Gomez nella serie tv di Netflix Wednesday

News Serie TV

L'attore di Narcos raggiunge Jenna Ortega, scelta per il ruolo di Mercoledì.

Seconda aggiunta al cast di Wednesday, nuova serie tv di Netflix basata sui personaggi de La famiglia Addams, in particolare su Mercoledì Addams, la lugubre figlia dell'iconico clan di mostri creato da Charles Addams. Dopo l'ingaggio di Jenna Ortega (YOU) per il ruolo di Mercoledì, il veterano della recitazione Luis Guzmán (Shameless, Code Black, Narcos) è stato scelto per affiancarla nei panni del distinto gentiluomo amante dei sigari Gomez Addams, suo padre.

Wednesday: La trama della nuova serie tv di Netflix

Una serie di formazione diretta interamente dall'acclamato regista di Edward mani di forbice e La fabbrica di cioccolato Tim Burton, sua prima volta dietro la macchina da presa di una produzione televisiva, e scritta dagli ideatori di Smallville Al Gough e Miles Millar, Wednesday esplora gli anni di Mercoledì Addams come studentessa della Nevermore Academy. Seguiamo i tentativi della ragazza di padroneggiare le sue abilità psichiche emergenti, di contrastare una mostruosa follia omicida che sta terrorizzando la città e di risolvere lo strano mistero che ha coinvolto i suoi genitori 25 anni prima, il tutto mentre naviga nelle sue nuove e intricate relazioni alla Nevermore.

Il dramedy di otto episodi coinvolgerà Guzmán solo come guest star, il che significa che Gomez avrà un ruolo minore rispetto alla sua primogenita, come del resto si può intuire dalla trama. La serie non ha ancora una data ma l'attesa non dovrebbe protrarsi oltre il 2022.