La fabbrica di cioccolato: Taika Waititi adatterà due serie animate per Netflix

Il premio Oscar ne sarà lo sceneggiatore, regista e produttore esecutivo.

Risale a più di un anno fa la notizia dello sviluppo a Netflix di più serie animate basate sui popolari libri per bambini scritti da Roald Dahl. Ora si apprende che due di queste, incentrate sulle storie e i personaggi de La fabbrica di cioccolato, saranno scritte, dirette e prodotte a livello esecutivo da Taika Waititi, di recente premiato con l'Oscar per la sceneggiatura non originale di Jojo Rabbit.

Anche il regista di Thor: Ragnarok, Waititi è lavoro su Charlie and the Chocolate Factory, serie animata basata espressamente sul romanzo del 1964, e su una seconda "completamente inedita" incentrata sugli Umpa Lumpa e il loro mondo.

"La nostra missione, volutamente ambiziosa, è far sì che il maggior numero possibile di bambini in tutto il mondo sperimenti la magia unica e il messaggio positivo delle storie di Roald Dahl", ha dichiarato la vedova Felicity Dahl in un comunicato. "Questa collaborazione con Netflix è un passo significativo verso la realizzazione di ciò e un nuovo capitolo incredibilmente elettrizzante per la Roald Dahl Story Company. Lo so, Roald sarebbe entusiasta".

Netflix ha assicurato: "Le serie manterranno lo spirito e il tono che sono l'essenza della storia originale mentre, per la prima volta, daranno vita al suo mondo e ai suoi personaggi ben oltre le pagine del libro di Dahl".