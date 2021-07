La direttrice: Sandra Oh preside imbranata nel primo teaser trailer della comedy Netflix

News Serie TV

La serie, che porta la firma di Amanda Peet ed è prodotta dagli ideatori de Il Trono di Spade David Benioff e D.B. Weiss, debutterà in streaming il 20 agosto.

La professoressa Ji-Yoon Kim interpretata ne La direttrice (titolo originale The Chair) - una nuova serie Netflix in arrivo in streaming il prossimo 20 agosto - da Sandra Oh ha ottime intenzioni. Ma forse dovrà lottare con la sua sbadataggine, come si vede nel primo teaser trailer diffuso dal servizio. Creata da Amanda Peet (Dirty John) e Annie Julia Wyman, la comedy vede coinvolti, in veste di produttori esecutivi, gli ex showrunner de Il Trono di Spade David Benioff (che è anche il marito di Peet) e D.B. Weiss e anche per questo desta particolare curiosità.

La trama de La direttrice

La direttrice, che è il primo lavoro di Peet come sceneggiatrice, produttrice esecutiva e showrunner, segue la dottoressa Ji-Yoon Kim (Sandra Oh, indimenticata Cristina Yang di Grey's Anatomy) nel suo nuovo ruolo di preside della facoltà di inglese della prestigiosa Pembroke University, un'università fittizia. Ji-Yoon si ritrova ad affrontare una serie di sfide uniche come prima donna a capo del dipartimento, nonché una dei pochi collaboratori non bianchi dell'università. Nel teaser vediamo la protagonista arrivare per la prima volta nel suo nuovo ufficio e sfoggiare una targa nuova di zecca sulla quale si legge un messaggio che non ha bisogno di interpretazioni: "F*ker in Charge of You F*king F*ks".

Il resto del cast

Nella serie - che conta 6 episodi di 30 minuti ciascuno - recitano anche Jay Duplass (Transparent) nel ruolo del professor Bill Dobson, Holland Taylor (Hollywood) in quello della professoressa Joan Hambling, Bob Balaban nei panni del professor Elliot Rentz, Nana Mensah che sarà la professoressa Yaz McKay, David Morse nel ruolo del rettore Paul Larson) ed Everly Carganilla che sarà Ju-Hee "Ju Ju" Kim.