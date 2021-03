La corte di rose e spine: Il romanzo fantasy di Sarah J. Maas diventa una serie tv

News Serie TV

Il progetto è nelle mani del creatore di Outlander Ronald D. Moore.

Una delle saghe fantasy più popolari degli ultimi anni, La corte di rose e spine di Sarah J. Maas diventerà una serie tv di Hulu. L'adattamento, ordinato ufficialmente dal servizio di video in streaming, è nelle mani dell'affermato Ronald D. Moore, ideatore prima di Battlestar Galactica e poi di Outlander (basata sugli altrettanti celebri romanzi di Diana Gabaldon), il quale ne scriverà la sceneggiatura con la stessa Maas.

"È ufficiale: Ron Moore (creatore di Outlander e uno dei miei idoli creativi) e io co-adatteremo ACOTAR in una serie tv per Hulu!", ha scritto su Instagram l'autrice. "In questo momento sto lavorando sodo per scrivere il pilot con Ron (!!!!!), e mentre ci sono tantissime altre notizie da condividere con voi sul dare vita a questa serie, è semplicemente fantastico poterne finalmente parlare! Restate sintonizzati per maggiori dettagli!".

La trama de La corte di rose e spine

Pubblicata a partire dal 2015, La corte di rose e spine (A Court of Thorns and Roses nella versione originale) conta ad oggi quattro romanzi e una novella, l'ultimo dei quali, La corte di fiamme e argento, pubblicato lo scorso febbraio. La storia si concentra su Feyre Archeron, catturata e condotta nelle terre fatate di Prythian per aver ucciso una fata. Nel libro Feyre scopre che il suo rapitore si chiama Tamlin ed è una delle letali fate immortali che un tempo governavano il loro mondo. Mentre dimora nella sua tenuta, i suoi sentimenti per Tamlin passano da una gelida ostilità a una passione ardente che brucia attraverso ogni bugia e avvertimento che ha sentito sul meraviglioso e pericoloso mondo dei Fae. Ma un'ombra antica e malvagia si sta innalzando sulle terre fatate e Feyre deve trovare un modo per fermarla, o condannare Tamlin - e il suo mondo - per sempre.